La vida actual de Violeta Mangriñán, de ir a 'SV' a su mala relación con una influencer: "Trató de robarme"

No obstante, antes de soltar la revelación más fuerte, Violeta aclaraba que, aunque tiene muchas conocidas en el mundo de las redes, solo hay una persona con la que no puede ni ver. "Solo hay una que me cae mal, que no la soporto", advertía antes de entrar en detalles.

Cuando Xuso Jones y Ana Brito intentaban averiguar de quién se trataba y cuál era el motivo del conflicto, ella explicaba: "Es fácil que esa persona te caiga mal. Me hizo una jugada muy sucia, intentó quitarme dinero. Sinceramente, creo que no está muy bien mentalmente. No le guardo rencor, pero paso página. ¡Atrás, Satanás!".

Aunque los presentadores insistieron para que revelara el nombre, Violeta prefirió mantenerlo en secreto, limitándose a decir que es alguien "muy conocida y que también ha estado en Telecinco".