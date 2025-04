Alberto Chicote, sobre David Broncano y el megáfono en las Campanadas: “Depende de lo profesional que seas”

El pasado 31 de diciembre, Cristina Pedroche y Alberto Chicote retransmitieron las Campanadas para Antena 3 un año más. Y tuvieron como competencia a David Broncano y Lalachús en en La 1, que apostó por el presentador y la colaboradora de La Revuelta para dar la bienvenida al actual 2025.

En aquella retransmisión, Broncano y Lalachús llegaron a saludar a sus competidores desde la terraza que acogía las Campanadas de la televisión pública. Y ahora, Alberto Chicote se ha pronunciado sobre cómo vivió ese particular momento, en el que los presentadores de Antena 3 optaron por hacer oídos sordos.

En el pódcast Vaya vaina, Alberto ha asegurado: “Cuando hago las Campanadas, tengo siempre muy presente que al otro lado de la tele hay seis millones y pico de personas que nos han elegido y que quieren que todo salga bien”, y este es el motivo por el que “no puedo romper eso porque alguien está pegando voces desde el otro lado”.

De esta manera, cuando el presentador de La 1 les llamaba con un megáfono, Pedroche y Chicote les ignoraron. Pero finalmente sí hubo un pequeño saludo, aunque fuera de antena. “En el momento en el que nos fuimos a publicidad, que sé que no estoy en directo, que ya no estoy con el público, le saludo, "buenas noches" y aquí paz y después gloria”, desvela el chef, que en Atresmedia tiene proyectos como Pesadilla en la cocina y Batalla de restaurantes.

“Cada uno hace lo que quiere, ahí no digo nada”, sigue narrando Chicote, dejando así claro que cada cual entiende su propia manera de hacer televisión, sin guerras. Además, ha contado que no fue al filo de la medianoche cuando se vieron por primera vez, sino que ya habían tenido un breve encuentro “a las seis y media o a las siete” de la tarde. “Me dijo: ¿Qué tal, Alberto, cómo estás? Que vaya bien, mucha mierd*”, apunta. En cualquier caso, el chef cree que no fue un momento tenso el que se vivió en directo: “Todo depende de lo profesional que seas”.

En cuestión de audiencias, David Broncano le arrebató el liderazgo a Antena 3, superando La 1 a la cadena privada en 92.000 espectadores y medio punto más.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas que dieron la bienvenida a 2025.

Y ante esto, Alberto Chicote lo tiene claro: “Yo no puedo hacer nada para que la gente me vea más o me vea menos, más allá de lo que hace la cadena de las promociones o de toda esta historia. A mí que digan viene este o viene este otro y van a hacer aquello, a mí lo único que me interesa es lo que voy a hacer yo y hacerlo lo mejor posible”, finaliza.