Valeria Vegas saca la cara por Bárbara Rey y la defiende ante una posible demanda: "Ha hablado de su historia"

Juan Carlos I vuelve a estar en primera línea por sus demandas al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y a su antigua amiga entrañable, la empresaria alemana Corinna Larsen. De ahí, que el foco ahora se haya puesto ahora en Bárbara Rey. En D Corazón se ha lanzado la pregunta sobre si hará lo mismo con la vedette. Valeria Vegas no ha dudado en dar la cara por ella.

El magacín resaltaba las probabilidades de que hubiera más demandas por parte del Emérito. “Don Juan Carlos ha decidido pasar al ataque contra Revilla, contra Corinna y ya veremos si hay más. Lo ha hecho por su legado, por pasar a la historia como un gran rey y no como un corrupto”, comenzaba declarando Javier Chicote.

“Por lo que me llega de fuentes cercanas al emérito, está muy enfadado de que se dé esa imagen suya y quiere de alguna manera limpiarla. Como estrategia yo creo que es malísima. Es una manera de volver al barro. Además, es que las posibilidades de éxito en los juzgados son muy pequeñas. Creo que le perjudican”, proseguía.

No obstante, consideraba que era complicado que la vedette sea denunciada. “Las quinielas siempre están sobre Bárbara Rey como la siguiente [en recibir una demanda]. No sé si a Bárbara Rey, directamente, o a su hijo [Ángel Cristo Jr.] que fue quien movió el material. Si ya le han aconsejado que demande a Bárbara Rey, yo creo que no hay nadie al volante ahí”, opinaba.

“No creo que Bárbara Rey tenga miedo, porque si se produce, la demanda le va a servir para sacar dinero. Bárbara estará poniendo velas a la virgen para que el Rey le ponga la demanda. Las fotos que vimos en una revista neerlandesa no son todas, falta alguna. Seguro que Bárbara Rey tiene más”, concluía.

Ante las palabras de Chicote, Valeria Vegas apoyaba a la vedette, recordando que la actriz sólo ha hablado de su vida y no ha opinado sobre las palabras de terceros. “No ha entrado en temas personales que sean ajenos a ella. Ha contado su historia”, dijo a modo de defensa.

El magacín sacaba declaraciones de la vedette, quien se mostraba molesta por esas informaciones que apuntaban a que el Emérito barajaba denunciarla. “A lo mejor os tiene que demandar a vosotros”, declaraba a los reporteros. “No estoy enfadada, no tengo motivos para estarlo”, decía a Europa Press.

Alberto Guzmán señalaba que Chicote había dicho que había más material comprometido. Javier de Hoyos recordaba que era Ángel Cristo Jr. el que había filtrado imágenes y demás material y era el que tenía bastante contenido sensible.