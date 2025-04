Emma García, en shock tras filtrarse unas fotos suyas del pasado que la comprometen: "No sabía que iban a salir"

Todo el mundo tiene un pasado, incluso Emma García. La presentadora ha vivido un momento de lo más insólito en pleno directo este pasado Viernes Santo en Fiesta. El propio magacín revelaba que iba a publicar “espeluznantes” fotografías relacionadas con su pasado. Un titular que dejaba a la periodista perpleja.

El momento sucedía tras la reaparición de Teresa Rabal en televisión, para hablar de cómo ha superado el cáncer de mama que padecía, tras estar diez años en tratamiento. La antigua ídolo infantil concedía una de sus entrevistas más personales, con Belén Rodríguez llorando a lágrima viva por sentirse identificada con su testimonio, al padecer ella un cáncer de garganta.

Pero el magacín volvía a hacer alarde de su habilidad para las interrupciones en directo. Es más, se ha vuelto firma del programa. Uno de los redactores del formato irrumpía en el plató para dar el bombazo: “Acaba de llegar la información más polémica de la tarde. Me encuentro anonadado porque en estos momentos han llegado a la redacción unas imágenes sobre ti, sobre Emma García. Nunca te había visto así".

Completamente perpleja, la de Ordizia quería saber a qué fotos se refería el redactor. Sin embargo, la dirección del formato no le quiso dar detalles, esperando su reacción en el momento en el que fuesen a revelarse.

La conductora se mostraba desconcertada, pidiendo explicaciones a la dirección, dado que le señalaban que se trataban de imágenes escalofriantes. “¿Tú me quieres hundir? Para ser la presentadora, mira lo que me quieren”, le compartía la de Ordizia a Teresa Rabal, quien se encontraba todavía en plató.

El plató de 'Fiesta'.

El misterio acababa pronto, con Fiesta compartiendo las imágenes, en las que Emma García aparecía caracterizada como un hombre con barba, pelo largo al estilo hippie, guitarra y gafas de sol, al más puro estilo de los años 60.

Emma García se quedaba en shock, aunque se tomaba con humor la filtración de dichas fotos, al señalar que son instantáneas reales y que no habían sido hechas por la IA. “Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo”, declaraba.

Emma García en 'Fiesta'.

“No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60”, explicaba, para después comentar lo que más le sorprendió de esta sesión de fotos.

“Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación. ¿Sabéis qué me pasó cuando vi el resultado? Que me hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto”, concluía, tomándose con humor la filtración.