Belén Esteban aterriza en las tardes de TVE: "Me encantaría que los políticos viesen 'La familia de la tele"

Hace un año, es posible que ni siquiera el equipo de Sálvame esperase lo que va a suceder en cuestión de diez días. El próximo martes, 22 de abril, La familia de la tele desembarca en las tardes de La 1. O en otras palabras: Belén Esteban, María Patiño y compañía vuelven a una cadena generalista tras su salida de Telecinco.

Antes de la presentación del nuevo magacín, BLUPER tuvo la oportunidad de charlar con la Esteban, que será "colaboradora especial" de un programa que capitanearán la Inés Hernand, Aitor Albizua y la propia Patiño. "Es emocionante, vamos a la televisión de todos y el propio título lo dice. Somos la familia de la tele", señala.

El formato de La Osa Producciones Audiovisuales no tiene horario definido aún, pero es probable que compita contra El Diario de Jorge, que atraviesa su mejor momento, y contra Y ahora Sonsoles. Belén asegura que la rivalidad con el que fuese su compañero en Sálvame le "pone", pero espera que la moneda caiga en favor de TVE, su nueva casa: "Me gustaría ganarle. No lo digo con maldad, sino con emoción".

De primeras, a 'La Princesa del Pueblo' - ahora rebautizada como La Patrona- le produce respeto entrar en la pública, aunque cree que se acostumbrará pronto a los cambios. Incluso a las críticas que puedan surgir. Y es que 14 años bordeando los límites cada tarde en Telecinco hacen mucho callo.

"Si hay críticas, hay que aprender de ellas. No me gustaría que, por estar en la pública, nos etiquetaran, que pensasen que qué hacemos en esta cadena. Estamos aquí para trabajar", advierte Belén. También insiste en desmarcar La familia de la tele de Sálvame: "Discusiones habrá, pero vamos a intentar mantener la calma".

Los presentadores de 'La familia de la tele'. RTVE

¿Te da vértigo llegar a Televisión Española?

He ido una vez al Pirulí y dos a Prado del Rey. Maravilloso, me ha sorprendido muchísimo para bien. Cuando entré en Prado, dije 'esto es una ciudad'. Lo que viene va a ser un bombazo.

¿Ya te han contado cómo va a ser el programa? ¿En qué va a consistir tu labor?

Negativo. Me gusta eso de colaboradora especial, pero no sé lo que es. No nos han enseñado ni el plató, quieren que todo sea sorpresa y que nosotros seamos muy expresivos.

"En 'La familia de la tele' habrá discusiones, pero vamos a intentar mantener la calma"

¿Cómo fue ese momento en el que os llama TVE?

Nosotros ya veíamos cosas publicadas. María y yo hablamos y dijimos: 'Hay que hablar con los jefes'. Cuando llegó el día, nos metieron en el despacho para darnos la noticia. Todavía no estaba cerrado y no queríamos decir nada. María y yo nos mirábamos.

Es emocionante. Vamos a la televisión de todos y el título lo dice. La familia de la tele. Queremos que la gente se sienta identificada con nosotros. Vamos a conocer muchos pueblos de España, sus costumbres y su gente. Sé que vamos a ser muchos en el programa.

¿Os han puesto alguna línea roja en TVE respecto a lo que hacíais en Mediaset o en TEN?

Nos han dicho que vamos a hacer algo de corazón, pero muchas cosas más. No me han dado un libro de estilo. Discusiones habrá, pero vamos a intentar mantener la calma.

De izquierda a derecha: Chelo García Cortés, Aitor Albizua, Inés Hernand, María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Belén Esteban y Víctor Sandoval.

¿Te da miedo el salto a la televisión pública?

Me dará un poco de miedo el primer día. Hasta que no me acostumbre del todo... Confío mucho en TVE por esta oportunidad y en nuestro equipo. Estamos trabajando conjuntamente.

¿Qué les dices a esas personas que piensan que TVE no puede abrazar contenidos de corazón?

Que vean el programa. Respeto que lo critiquen, seguro que va a pasar y hasta lo puedo entender. Pero sí me gustaría que lo hicieran cuando viesen el programa. Y me haría ilusión que nos pase como a Broncano, no te voy a engañar.

"Me encantaría ganar a Jorge. No lo digo con maldad, sino con emoción. También vamos a competir contra Sonsoles, a la que tengo un cariño enorme"

Jorge Javier Vázquez pasa de ser compañero a competencia. ¿Te gustaría hacer mejor dato que él?

Eso me pone un poco, porque todas las competencias son buenas. A mí, por la parte que me toca, sí que me gustaría ganarle. No lo digo con maldad, lo digo con emoción, pero ahora competir... Se lo decía a María antes. Que ahora vamos a competir contra Jorge y contra Sonsoles, a la cual le tengo un cariño enorme.

El otro día Carlota Corredera nos dijo que hacía un año que no hablaba con Jorge. ¿Cómo es exactamente vuestra relación?

No tenemos mala relación. Yo tengo mi vida. No nos llamamos todos los días, pero le deseo que le vaya genial. Ahora mismo no he tenido mucho tiempo. He estado en Benidorm, he ido a ver a mi madre...

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, en una emisión de 'Sálvame'. Mediaset España

¿Y qué te ha dicho tu madre?

No me hables de mi madre, que lloro. Me ha enviado un audio esta mañana diciendo: 'Tanto tu padre como yo estamos muy orgullosos'. Mi familia también. Mi hija, que me va a ver por RTVE Play [se emociona].

¿Crees que La familia de la tele callará bocas en Mediaset?

Cuando pasó lo que pasó, tenía enfado. A día de hoy, me da exactamente igual. Es una pasada estar en TVE.

"El parón de 'Sálvame' me vino hasta bien. Lo que no me gustaron fueron las maneras. Pero espero que a Telecinco le vaya bien"

¿Has superado por completo todo lo que pasó con Sálvame?

El parón de Sálvame diría que hasta me vino bien. Lo que no me gustaron fueron las maneras. Es que nos enteramos en directo. Es como si tu jefe te dice que en diez días no vayas, que te echan. Pero, de verdad, le deseo a todo el mundo que le vaya bien.

¿Ves Telecinco?

Veo Supervivientes. También veo Espejo Público en Antena 3... ¡Pero ahora veo Mañaneros! [risas] Tengo que tirar por lo mío, claro.

¿Crees que hay miedo en Mediaset de vuestra llegada a La 1?

No lo sé, no lo he pensado. Ellos nos conocen.

Los rostros de 'La familia de la tele', en el descanso del Atlético-Barça de Copa del Rey. RTVE

¿Cómo crees que te vas a enfrentar a las nuevas críticas? Al final, La familia de la tele es un programa nuevo.

Si las hay, hay que aprender de ellas. No me gustaría que, por ser de la televisión pública, nos etiquetaran, que piensen que qué hacemos en esta cadena. Nosotros estamos aquí para trabajar. Luego también existe una cosa que se llama mando a distancia. Sé cómo es el equipo y sabe hacer muy buena televisión.

¿Tienes miedo a las críticas políticas?

No he pensado en eso. ¿También los políticos nos pueden criticar? Me encantaría que los políticos vean mi programa.

"No había pensado en las críticas políticas por estar en TVE. ¿Los políticos también nos pueden criticar?"

Hace un par de años, antes de que terminase Sálvame, dijiste que te ibas a retirar de la tele.

Mira, te digo la verdad. Me hubiera retirado con Sálvame. Pero soy una tía súper independiente, la casa en diez días se me cae encima. Me encanta mi trabajo, me encanta la tele. La tele es una parte importante de mi vida, hago lo que me gusta hacer y con la gente que quiero hacerlo.

Ahora que te han abierto las puertas de TVE, ¿te planteas participar en otros formatos de la casa?

Yo, encantada. Un programa de baile no, por la pierna [se rompió la tibia y el peroné en Sálvame].

María Patiño y Belén Esteba, en su visita a 'La Revuelta'. RTVE

Y hasta te postulaste para dar las Campanadas en La Revuelta.

Y lo sigo haciendo. Con Lalachus y Broncano. Y mi María Patiño.

¿Qué pasaría si se repite en TVE la situación que se dio con Víctor Sandoval hace unas semanas en Ni que fuéramos Shhh?

A Víctor hay que saberle conocer. Es como yo, que a veces se nos va la olla, pero no tenemos mal fondo. Es que yo creo que eso no va a pasar en TVE, tenéis que ver el programa. El programa no está enfocado a un Sálvame.