Sonsoles, alto y claro sobre el emérito: "Ha emprendido contra quienes están haciéndole más daño"

Y ahora Sonsoles arrancaba la tarde de este miércoles, 9 de abril, con una auténtica bomba: el rey emérito ya ha presentado en Suiza una demanda contra un personaje que durante los últimos años ha acaparado los titulares de los medios de comunicación.

Esta demanda se suma a la que hace tan solo poco más de una semana el exmonarca hizo contra Revilla. Según el emérito, las declaraciones del cántabro en diversos medios de comunicación faltan a su honor. Aunque reclama una indemnización de 50.000 euros, parece que está dispuesto a 'perdonar' y no llegar más allá, aunque con ciertas condiciones.

"Está dispuesto a perdonar si se rectifica y además se compromete a no volver a hacerlo ni a decir más. Hasta mayo no tendremos la fecha en la que eventualmente se enfrentarán el rey emérito y Revilla", puntualizaba Carlos Quilez durante el programa del pasado martes. Ahora, desde Y ahora Sonsoles confirmaron que ya existe una demanda más.

En esta ocasión será contra la que fuera su amante durante más de 10 años: Corinna Larssen. "Está claro que don Juan Carlos ha emprendido contra quienes están haciéndole más daño en los últimos años", comenzó diciendo Sonsoles Ónega, presentadora del magacín.

Se trata de una ofensiva judicial en toda regla contra aquellas personas que considera que le están perjudicando. Más allá de su romance, Corinna y el rey emérito tuvieron una situación similar en Londres que no llegó a juzgarse.

El resultado fue que Corinna aceptara 65 millones de euros por parte del emérito que interpretaba como un regalo y que don Juan Carlos quiso recuperar una vez terminó la relación. Pese a ello, Corinna sacó a la luz los secretos de su relación: las presuntas amenazas e incluso episodios sobre doña Sofía.

"Efectivamente, se ha abierto un proceso judicial en Suiza no solo por Corinna, sino por otro protagonista que es Dante Canónica, quien hizo de abogado en su momento para crear la fundación que transfirió fondos a la cuenta de Larsenn en Panamá", indicó Pilar Vidal, colaboradora del programa.

Dos de las colaboradoras del programa de esta tarde. 'Y ahora Sonsoles'.

Y añadió: "Me hablan de una demanda complicada de la que se nos va a informar poco a poco. No va hacia el derecho al honor ni a la intimidad", puntualizó ante sus compañeros. "A mí lo que me preocupa es que no se defienda de esta matahari. Lo tendría que haber hecho mucho antes", dijo mientras tanto Antonio Naranjo, uniéndose así a la conversación.

Cada uno de los colaboradores compartió su opinión. Sin embargo, desde plató destacó una en especial:"Está haciendo un montón de cosas y que dentro de ellas se incluyen estas demandas que son para proteger su legado", sentenció finalmente Nacho Gay en Y ahora Sonsoles.