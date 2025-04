Una soltera de Cádiz rechaza a su cita en 'First Dates' por una inoportuna pregunta: "Me he contenido mucho"

Una noche más, el restaurante más famoso de la televisión abría sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país. First Dates se ha convertido en el dating show de referencia de Cuatro y son numerosos los seguidores que conectan diariamente para conocer las historias más atrevidas del programa de Carlos Sobera.

Este martes, una de las protagonistas iba a ser Marta de 28 y que venía de Cádiz. "Yo hago una cosa todo el rato que es hablar normal y soltar de repente algo en inglés. Me sale solo y no puedo evitarlo", se presentaba la joven ante las cámaras.

"Me gustan los chicos bohemios aunque me han hecho un poco daño. Soy intensa y romántica, me encanta querer y soy fan del amor", también contaba la andaluza. Su cita de esta noche iba a ser Maximiliano de 36 años y de Madrid.

"Soy el típico nerf que te puede aburrir una hora pero si me das charla de índole más picante, ahí soy otra persona", era la presentación de Maxi en el programa. "Nada más verlo he dicho que no es mi tipo, a ver qué pasa", se confesaba Marta.

La primera impresión de Maxi era diferente: "Marta es una chica atractiva y me gustan las chicas más bajas que yo. Además sus tatuajes le lucen mucho". Durante la cita, a Maxi le gustó mucho la forma de ser de su cita a ciegas: "Siempre le está poniendo humor a las mejores y peores situaciones, es una chica guay".

Marta, en 'First Dates'

Posteriormente, Marta quiso dejar claro que no ejerce como psicóloga fuera de su entorno laboral: "Es un mito, no conozco a nadie de la profesión que esté todo el día analizando a la gente y si lo hacen es porque tienen un tiro dado".

Durante la cita, Maxi le leía algunas preguntas que First Dates ofrece a todos los solteros para amenizar la conversación. "¿Qué postura te vuelve loca?", consultaba Maxi a una incrédula Marta que se negó a responder.

Maximiliano, en 'First Dates'

"A mí no hablar sobre las relaciones me parece poco honesto porque si compartimos charla desde lo intelectual, también somos más viscerales y animales", opinaba Maxi sobre el rechazo de su cita en hablar sobre este asunto. Una reflexión que no convencía a Marta: "Sinceramente, creo que no lo he entendido".

"Me dio la sensación que oculta algo de su pasado o que está enmascarando algo raro que a priori no puedo resolverlo", apuntaba también el uruguayo en First Dates. "En la primera cita no suelo hablar de esto, me estoy ubicando en esos momentos pero no es que yo tenga algún problema, me da igual", comentaba ella sobre el tema.

Momento de la cita entre Maxi y Marta, en 'First Dates'

"Cuando no me gusta alguien se me nota en la cara y me he contenido. A mí no me parece atractivo, eso no quita que sea mono. No es mi estilo. El match como que no acabo de verlo", no dudaba en expresarse Marta sobre el soltero de Madrid.

La decisión final estaba vista para sentencia. "No tendría una segunda cita porque no ha habido esa conexión que yo esperaba", le decía directamente Marta a Maxi. El uruguayo también opinaba lo mismo de ella: "Había cuestiones importantes que tendría que haber conocido pero estabas ocultando".