Melody: "Quien va a Eurovisión está expuesto a quedar bien o en un lugar que no merece. El buen trabajo no te lo quita nadie"

El próximo 17 de mayo, el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) será testigo de la actuación con la que Melody lleva soñando casi desde que tiene uso de razón. La sevillana se subirá al escenario de Eurovisión 2025 con Esa Diva, la canción ganadora del Benidorm Fest 2025, para representar a España y "dejar el listón artístico bien alto".

La cantante transmite esa fuerza en cuanto pone un pie en la redacción de EL ESPAÑOL. El intenso (y lluvioso) día de promoción no le quita las ganas de charlar distendidamente con este periódico sobre cómo está siendo su camino a Suiza. Melody va preparada para todo. "Ni soy la primera artista que va a Eurovisión que ya tiene una carrera, ni voy a ser la última", relativiza.

La abanderada española está más enfocada en sacar adelante un espectáculo que ya sorprendió en Benidorm, pero que ha de elevarse para las tablas suizas. Lo demás, asuntos como las apuestas eurovisivas, son meras distracciones. "Ni me dan, ni me quitan. Tengo que estar al margen".

Entrevista a Melody

Este pico de trabajo -y de exposición- "no es nada nuevo" para Melody. Hablamos de la artista que, con tan solo 10 años, metió en la cabeza de todo un país El baile del gorila. Una década después, en 2009, intentó ir por primera vez al festival europeo, aunque la seleccionada acabó siendo Soraya Arnelas.

En total, 25 años de carrera en los que ha vivido altos y bajos que ha gestionado siendo "una persona muy espiritual, creyente, con unas bases bien plantadas", y con la ayuda de una familia que le ayuda a encontrar "el equilibrio". También con su "fuente de energía", su hijo de un año, Cairo.

Melody se siente "orgullosa" de lo logrado, sobre todo, porque lleva años haciéndolo "de forma independiente": "El apoyo de una discográfica es importante, pero en la industria no se debe olvidar que sin el artista no se haría nada. He luchado por tener mi huequito y poco a poco lo voy consiguiendo".

Te espera un mes de abril de gira por Europa, con las fiestas eurovisivas que se hacen en distintos países. ¿Cómo lo afrontas?

Sí, ahora toca el tour por Europa. Estamos emocionados por todo lo que está pasando, con ganas de que llegue el gran momento.

Melody, en las oficinas de EL ESPAÑOL. Ani Ardoiz

Va a ser la primera vez que el público europeo escuche en directo Esa Diva. ¿Qué sensación crees que dejará?

Está habiendo muy buenos comentarios, hay cosas que no se pueden tapar. El videoclip está funcionando súper bien, como la canción. Creo que vamos a dejar un buen sabor de boca.

Hace unas semanas, lanzabas la versión definitiva de Esa Diva, la que sonará en Basilea. ¿Qué les dices a quienes opinan que ha perdido 'esencia española' con los nuevos arreglos?

Tenemos que hacer hincapié en que lo que se ha hecho es limpiar el arreglo, pero no se ha cambiado completamente la canción. El sonido que se escucha ahora en Europa no tiene tanto exceso de arreglo musical. Las guitarras y las castañuelas están, se mantiene ese punto tan nuestro. Se ha pulido el sonido y el principio se ha hecho un poco más lento para sacarle más partido a la puesta en escena.

¿Cómo surge la idea de ir a grabar a Londres esa nueva versión?

Tuve una reunión con Radiotelevisión Española y me lo propusieron: 'Melody, esto vamos a hacerlo así'. Luego, yo he trabajado en los elementos que me gustaban y creía que debían estar en la canción. El resultado ha sido bueno. También uno se acostumbra a una versión y luego cuesta escuchar otras. Con el videoclip, se ve de manera diferente, suaviza todo.

Melody posa para EL ESPAÑOL.

En otras entrevistas has comentado que no haces mucho caso a las apuestas, pero hay que decir que España ha tenido una ligera subida en los últimos días. ¿Eso te anima?

Las apuestas son algo externo al evento. Otros años, las apuestas no se han cumplido. O sí. Ni me dan, ni me quitan. Tengo que estar al margen, enfocada en mi trabajo, que es hacer una buena actuación y dejar el listón artístico bien alto. El artista se ve en el escenario.

Situémonos en el 17 de mayo. ¿Te preocupan los titulares si la posición de España no es buena?

Ni soy la primera artista que va a Eurovisión que ya tiene una carrera, ni voy a ser la última. Quien va a Eurovisión sabe que está expuesto a poder quedar en un buen lugar o a quedar en un puesto que no te merezcas. El buen trabajo no te lo quita nadie.

De alguna manera, esa noche estarás arropada por Chanel, que dará los puntos de España. En su presentación como portavoz, vimos que te dio algún consejo, pero, ¿qué te dijo entre bambalinas?

Hombre, no te lo puedo decir.

Bueno, vosotras ya os conocíais, ¿verdad?

Sí, hemos trabajado juntas y nos llevamos súper bien. Por lo que he visto y me ha contado, Chanel está muy contenta de dar los puntos. Me preguntó cómo estaba y me deseó lo mejor. Cosas bonitas.

Como quien dice, llevas expuesta desde que eras una niña. ¿Cómo has gestionado el tema de la salud mental?

Todos tenemos momentos de bajón, nadie se puede librar de eso, ni se sabe cuándo te puede venir. A mí me ha ayudado mucho tener una familia que me apoya. La familia es un punto de equilibrio importante. También me ha ayudado ser una persona muy espiritual, creyente y con unas bases bien plantadas. En nuestro trabajo, la incertidumbre te puede jugar una mala pasada. Intento mantener siempre la calma y entender que la vida no es un lago tranquilo, que las cosas van cambiando.

Melody, en la redacción de EL ESPAÑOL. Ani Ardoiz

Dices que eres una persona muy espiritual. ¿Tienes algún amuleto que uses antes de cantar? ¿Alguna superstición, incluso?

Me gusta estar tranquila un ratito antes de cantar. Estar sola, en el camerino, y centrarme en lo que voy a llevar a cabo.

¿Cómo está llevando tu familia el camino a Eurovisión?

Mi padre siempre se ha dedicado al mundo del arte y lo entiende más. A mi madre no le gusta tanto, lo respeta mucho, pero esa exposición... Ella es una mujer anónima y tranquila. Lo llevan bien, me están viendo disfrutar. Aunque está siendo una época de revolución, esto yo ya lo he vivido, no es nada nuevo.

Hay que vivirlo con alegría, llevaba años esperando esto. Ahora vienen muchos viajes y tengo a mi niño, que ya tiene un año. Intentamos llevarlo de la mejor manera posible mi pareja, mi padre, mi hermano... Mi hijo es mi fuente de energía e intento estar en casa lo máximo posible. Intento no pasar más de tres días fuera de casa. Además, sé que esto es algo esporádico. Que después de Eurovisión habrá mucho trabajo, pero ya marcaremos el paso de forma diferente.

¿Qué le dirías a esa Melody de 2009 que estuvo tan cerca de representar a España en Eurovisión?

Que me parece una mujer auténtica y una fenómena. Empezar desde tan joven y perdurar y evolucionar artísticamente como yo lo he hecho tiene mérito. Nos podemos seguir orgullosos y más aún trabajando de forma independiente. Mi canción reivindica a esa diva valiente y poderosa, que saca fuerzas de donde no las hay. Aquí seguimos y por algo será.

Melody, toda una "diva poderosa" en su posado para Eurovisión 2025: las fotos en las que recuerda a Cher o Céline Dion

Siempre ayuda tener a una gran discográfica detrás de un proyecto.

Sí. Creo que es importante, pero en la industria no se debe olvidar que sin el artista no se haría nada. He luchado por tener mi huequito y poco a poco lo he ido consiguiendo. Por eso me siento tan orgullosa de que el público me quiera tanto. Es un amor a largo plazo.

Tras el boom de Eurovisión, ¿qué está por llegar de Melody?

Viene una gira de conciertos muy potente y espero que podáis venir a alguno porque os va a encantar. Vienen proyectos de publicidad, de televisión... Pero lo que va a tope es la gira de conciertos. Y viene nuevo single ya.

¿Qué te gustaría hacer en televisión próximamente?

Me gustaría hacer lo que vengo haciendo. Seguir haciendo programas de televisión donde se comparta música, arte y diversión. Más allá de trabajar, hay que pásarselo bien. El tiempo pasa tan rápido que si uno no disfruta sería un error.

¿Hay algo que quede por conocer de Melody?

Artísticamente, hay mucho por descubrir de Melody. Hay gente que conoce bien mis facetas como artista; otra no me conoce tanto y se queda solo en la pinceladita, o piensa que soy de un estilo en específico. Como persona, hay mucho más por saber, porque no me conocéis claro. Siempre se ve mi parte temperamental, pero detrás de eso hay una persona que tiene su sensibilidad. Que llora, que ríe... Como todos.