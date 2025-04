Pepe Rodríguez, 'víctima' de un "bulo" de Grison, aclara su situación económica en 'La Revuelta': "Muchos viven de eso"

La Revuelta y MasterChef se unieron por una noche en Televisión Española. Este miércoles, tras el partido de Copa del Rey, el programa de David Broncano recibió a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera con motivo del inicio de temporada del talent culinario.

Los jueces del formato de Shine Iberia se presentaron en el teatro Príncipe como mandan los cánones, con un buen fuet que regalaron a Broncano. No sería el único obsequio, pero, antes, Rodríguez se vio obligado a desmentir "un bulo" que se esparció en ese mismo plató.

Su difusor, Grison. "Lleva todo el día hablando del tema", advirtió Cruz, antes de que su compañero insistiese: "Se vertieron unos bulos en este programa sobre mi persona y me gustaría aclararlo". La cuestión estaba directamente relacionada con el dinero que tiene en banco el dueño del El Bohío.

"Cuando estuvo Jordi Roca aquí, cuando le preguntaste sobre la pasta, el muchacho se quedó un poco... Él dijo: '¿Sabes quién tiene mucho dinero? Arguiñano'. Y aquel cabrito de Griso dijo: 'Pepe, el de MasterChef, tiene más", señaló el chef, dirigiéndose al colaborador del espacio de La 1.

"¡Es que estás todo el día vendiendo sartenes, tío!", le espetó Grison. "Ya, ya, pero hay que aclararlo. Aquí hay muchas personas, mucha más gente, que vive de ese rollo", agregó Pepe, que, ya sí, le dio al presentador el regalo que faltaba: dos sartenes, una con la cara de Grison y otra con la cara de un jovencísimo Ricardo Castella.

"Qué sinvergüenza eres. No solo no lo niega, sino que encima me trae más sartenes", le echó en cara Broncano a Rodríguez. Minutos más tarde, llegó la hora de la verdad, en la que los tres jueces debían hablar abiertamente de su dinero en el banco y la frecuencia de sus relaciones íntimas.

"Qué pregunta más buena... Tienes que tirar del vídeo de la anterior vez. Te lo dije y no te mentí. Ahora me queda menos, porque me lo voy gastando", reconoció Pepe Rodríguez, que agregó que invierte en "tierras y fincas". Broncano pasó a la pregunta del sexo, pero él continuaba: "Lo suficiente para vivir holgadamente".

"Llevo una rachita mala"

"¡Que no! Que ya hemos pasado a la otra pregunta", avisaba David. "Bueno, llevo una rachita muy mala. No, no me pongo triste, porque es verdad", respondió Pepe. Jordi echaba más leña al fuego: "Él dice que hace el amor casi todos los días. Casi los lunes, casi los martes...".

El de Illescas (Toledo), recibiendo el abrazo de su amigo, se limitó a decir que está en una etapa "zen": "Ahora estamos en ese momento zen, en plan tranquilo. No me consuela el abrazo, necesito más".