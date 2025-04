Mónica Hoyos dice lo que muchos piensan sobre Carmen Alcayde en 'Supervivientes': "Es una pesada, lo hace fatal"

Las semanas en Supervivientes continúan pasando y las tramas se desarrollan a un ritmo inusual. Sin duda, Anita y Montoya centran todas las miradas en el reality de supervivencia extrema de famosos.

Sus idas y venidas siguen siendo el foco de atención de todos los concursantes y de la propia audiencia de Telecinco. El último día, Anita sufrió un bajón y necesitó la ayuda de su ex, que acudió rápidamente a la ventana que separa ambas platas.

"¿Qué te pasa, mi niña?", le decía Montoya al ver que su ex lloraba a lágrima viva. Anita le contaba que ha decidido no sacrificar su objeto personal, su peluche, por lo que no pudo recoger la recompensa que el resto de sus concursantes sí han obtenido.

Ante esta situación, el de Utrera se rompió a ver a Anita y decidió consolarla. Una escena muy bonita y que evidencia la cercanía, cada vez más, de los que fueron pareja y protagonistas de La isla de las tentaciones. "Nunca pensé que iba a llegar este momento", le decía Montoya a su exnovia.

Sobre este asunto, hablaron en Tardear y pusieron el foco en otra de las concursantes que más confía en Montoya. "Si creéis en el amor, para eso está Carmen Alcayde para interrumpirlo. Ella es como ese grano en el culo, ella tiene que ser la salsa de todos los platos", arrancaba la presentadora Verónica Dulanto.

Sobre Carmen Alcayde no iba a ser la única en pronunciarse en el plató del magacine de Mediaset, ya que la colaboradora Mónica Hoyos no dudaba en dedicarle unas claras palabras: "Es una pesada".

"Carmen, por favor, molestas. ¿Qué haces ahí? Es la primera vez en la historia que apoyas a Montoya, y los suyos desde fuera quieren que te vayas. ¡Qué le dejes ya en paz", hablaba sin reparo también la colaboradora Marta López.

"No le viene nada bien que se reconcilien porque sino le quita protagonismo, en su pack con Montoya. Lo está haciendo fatal", apuntaba Mónica Hoyos. Acto seguido, la colaboradora imitaba lo que la propia Alcayde hizo el último día en la palapa. "En un reality no puedes sobreactuar, porque sino el público se da cuenta", sentenciaba finalmente la conocida modelo y actriz peruana.

"Me parece increíble que penséis que Carmen es tan artificial. Ella es todo corazón, es todo amor, es todo sentimiento", no dudaba en salir Frank Blanco en su defensa. Además de ser la inseparable sombra de Montoya, Alcayde también ha tomado la decisión de reconciliarse con sus compañeros.

Mónica Hoyos, en 'Tardear'

En este sentido, Cristina Tárrega hablaba abiertamente sobre la que fue su compañero: "Todos sabemos como es pero es una tía con un corazón excelente. Ella siempre ha pedido perdón cuando algo te ha molestado".

"Lo único que ha dicho, desde que llegó, es que hay que hacer televisión pero como le han estado fastidiando todo el concurso, no sabemos cual es la verdadera Carmen", recordaba Marta López sobre su estancia en Honduras.

"Ella hace lo que todo el mundo haría que es acercarse a Montoya, quiere salvar su salida y lo está haciendo muy bien", opinaba, por su parte, Boris Izaguirre. "¿Qué no hemos hecho nosotros por un minuto de televisión?", añadía también.