Mayte García se sincera con Cruz Sánchez de Lara sobre la muerte de su hijo: "Nunca se supera, se convive con ello"

Mayte García, coach y exesposa del exfutbolista Santiago Cañizares, es la invitada de una nueva entrega de Madres: desde el corazón, que puede verse en MiTele Plus desde este jueves 27 de marzo a las 09:00 horas. La comunicadora se muestra más sincera que nunca con Cruz Sánchez de Lara, al hablar sobre cómo vivió la muerte de su hijo Santi con sólo 5 años de edad y cómo convive actualmente con ello. “No se supera nunca, pero se aprende a convivir con ello”, reconoce.

Han pasado siete años desde que la coach y el guardameta Santiago Cañizares tuvieran que despedirse del pequeño Santi, uno de los trillizos que tuvo la pareja, quien murió el 23 de marzo de 2018 con apenas 5 años de edad, víctima de un extraño tumor cerebral. La comunicadora aborda desde el inicio sus vivencias sobre este duro momento personal.

García comienza la conversación relatando el inicio de la enfermedad del pequeño Santi. Inicialmente, al niño le diagnosticaron una meningitis vírica. Sin embargo, un residente se dio cuenta de que era una enfermedad rara o un tumor cerebral. La coach no puede evitar emocionar al recordar esa llamada que lo cambió todo.

“Nos llamaron y nos dijeron: ‘Familiares de Santiago García, vengan al hospital que su hijo se está muriendo y ha entrado en quirófano a vida o muerte’”, relata ante Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, confesando también la lección de vida que le dio su propio vástago durante la etapa del tratamiento contra la enfermedad.

“Mi hijo se podría haber muerto aquel día y no se murió porque tenía una misión, que era dejarme un legado”, asegura. A lo largo de la entrevista, Mayte aborda ese momento en el que debían decidir ella y su expareja si mantener al pequeño Santi con vida, así como aquellas duras jornadas en el hospital y el mensaje que dio su hijo antes de fallecer.

“Él se tocaba el pecho todo el rato y me señalaba con el dedo hacia arriba. Y yo le decía: Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho? Me decía que no con la cabeza y me cogía fuerte la mano. ¿Me estás diciendo que te vas a ir al cielo? Y me hizo así con la cabeza”, revela la comunicadora.

García comparte que lo más difícil fue prepararse para la despedida de su hijo y revela la conversación que tuvo con su exmarido, Santi Cañizares, antes de decir adiós a su pequeño. “Me cogió la mano y me dijo: ‘Estás siendo egoísta. Tu hijo aguantó aquí 18 meses por ti. Haz una reflexión interior de todo lo que te ha enseñado, yo creo que es hora de que lo dejes marchar’”, revela.

7 años después de la muerte de su hijo, Mayte afirma sentir “más el amor que el dolor por su ausencia”. De la misma manera, revela una de las enseñanzas que le dejó. “Hay que vivir la vida desde el amor y desde la conciencia. El amor que ahora me transmiten sus hermanas es el mismo que me entregaba Santi cuando estaba enfermo”, reconoce.

García y Cañizares anunciaron su separación 3 años después. “Nunca hubiera pensado que me hubiera separado, pero evolucionamos de distinta forma”, incide la comunicadora.

Asimismo, lanza un mensaje a todos los padres que viven una situación similar a la suya: “Nunca hay que perder la esperanza, porque no todos los niños fallecen. Hay muchísimo avance y sobre todo en esta vida si algo he aprendido, es la actitud” y recalca de nuevo que “la muerte de un hijo no se supera nunca, pero aprendes a convivir con ella”.