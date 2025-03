Luis Zahera y su tronchante anécdota con Camilo Sesto: esnifó sus rotuladores cuando fue a pedirle un autógrafo

Luis Zahera y Karra Elejalde han hecho su tercera película juntos, Tierra de nadie. Un largometraje que se estrena este viernes, y que es “un thriller de acción con mucho suspense”, según definía Zahera esta noche, cuando acudieron a presentarlo a El Hormiguero, formato que conocen ambos de sobra.

“Es la historia de una amistad imposible entre un depositario judicial, un narco y un guardiacivil. Son amigos de verdad”, detallaba en el programa de Pablo Motos. “Una oda a la amistad”, añadía Karra Elejalde, cuando les invitaron a definir el proyecto. Karra, en concreto, hace de narcotraficante, y Luis de guardiacivil. “El mundo al revés”, bromeaban.

Durante el rodaje los actores pasaron mucho frío, en especial en las escenas de lluvia. “La lluvia artificial es mucho más fría. Duerme en cisternas, y cuando te cae en la cabeza es imposible concentrarse”, reconocía Karra. Además, Luis aseguró que durante la filmación estuvo cerca de una hipotermia.

El rodaje estuvo lleno de más incidencias, y es qye ambos actores se lesionaron. Luis destacó un “castañazo en las rodillas” cuando un día se “apasionó” y se tiró por unas escaleras. Karra, por su parte, sufrió un esguince y una hernia umbilical, que todavía mantiene, y que invitó a Pablo Motos que se la tocase.

En un momento dado de la charla, Pablo Motos preguntó a los dos artistas por el fenómeno fan, y si ellos mismos han acudido a otras celebridades a pedirles una foto o un autógrafo. Karra Elejalde aseguró que no, y que si viese a su ídolo Keith Richards de The Rolling Stones como mucho se preguntaría qué hace aquí. “¿Quién le da el Goya al bombero que salva a la niña de morir quemada? No soy mitómano de artistas ni de deportistas”, afirmaba el vasco.

Luis Zahera, sin embargo, explicó que era muy fan de Morris, actor gallego que ha participado en series como Fariña, Néboa o Amar es para siempre, y que siempre que tenía ocasión de ir al teatro a verlo lo hacía.

Entonces Pablo Motos sacó a la palestra la vez que le pidió un autógrafo a Camilo Sesto. Luis relató que en el año 1992 él comenzó a trabajar en el programa Luar de la televisión gallega, y que allí interpretaba un cartero, que tenía una gran libreta y rotuladores grandes que le habían regalado sus hermanas.

Luis Zahera.

Un día actuó Camilo Sesto, y él acudió con la libreta, y comenzó a presentarse. No había llegado a pedir el autógrafo en cuestión cuando Camilo “cogió el rotulador, le metió una esnifada y dijo: es increíble cómo huelen estos rotuladores”. Por educación, Luis quiso responder, y solo atinó a decir: “Sí, tengo entendido que huelen muy bien”, lo que provocó la risa de todos.

Sobre el fenómeno fan, Luis también admitió que se ríe cuando le reconocen y le dicen que tiene la misma voz. Y Karra Elejalde narró cómo en ocasiones alguna mujer le ha pedido una foto para su hija, que es admiradora suya, pero que después llega la hija y pregunta que quién es él.