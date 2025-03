Julio Baptista no se corta y opina con Pedrerol sobre el racismo en España: "Deberían tener la mano más dura"

El Cafelito sigue atrayendo a personalidades del mundo del deporte. El pódcast de Josep Pedrerol entrevista cada semana a personajes reputados, desde presidentes o directivos del fútbol español hasta altletas, exfutbolistas o entrenadores. Fermín Cacho se desahogó hace unos días hablando de su depresión tras dejar el atletismo.

En esta ocasión, Julio Baptista ha pasado por los micrófonos del pódcast. El exfutbolista brasileño es un rostro conocido de la liga española. Debutó en España con el Sevilla en 2003, al que llegó procedente del Sao Paulo brasileño. Tras dos temporadas en Nervión, fichó por el Real Madrid y ganó una Liga en 2008.

Posteriormente se marchó tres temporadas a la Roma, pero en 2010 regresó a España para jugar en el 'EuroMálaga'. Donde estuvo tres años y formó parte de la mejor etapa de la historia del club. Llegando a unos cuartos de final de la Champions y dejando momentos imborrables como la chilena al Getafe.

El exfutbolista brasileño actualmente vive en Valladolid, donde estuvo entrenando al filial del club pucelano hasta 2023. Baptista se encuentra muy integrado en España, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre el racismo en nuestro país.

"Yo pensaba que no había racismo, porque yo vivo aquí y no lo siento. El problema es el hecho de tener algunas personas que sí lo hacen", explica el brasileño. Baptista recalca que no se trata de algo puntual: "Y no solamente con el tema de Vinicius. También pasa en campos aislados".

