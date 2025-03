Juan del Val responde a Laura Fa tras llamar "facha" a la prensa del corazón: "Me parece fenomenal que me critiquen"

Juan del Val se ha encontrado con la horma de su zapato. El pasado 16 de marzo, el autor se mostró muy crítico con la prensa rosa, a la que tildó de “facha” por la manera en la que se estaba cubriendo una noticia sobre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en la que se señalaba que el empresario había cenado con unos amigos sin su esposa. Laura Fa lanzó un duro comentario contra el escritor.

"La prensa del corazón se debería hacer mirar, iba a decir conservadora pero no, lo facha que es. Lo que no puedes hacer es decir que una persona que se va a cenar con dos amigas 'se relaja'. ¿Qué quiere decir eso?", expresaba el autor de Bocabesada durante el debate sobre Falcó y Onieva.

Se refería a las fotografías que publicó la revista Diez Minutos de Íñigo Onieva "relajándose" con dos amigas y un amigo "en la noche madrileña". Así, equiparó los rumores a los que se desataron sobre su matrimonio con Nuria Roca este verano.

"Esto es lo mismo que pasó con nosotros cuando yo fui a Santander a una feria y tú te quedaste en Menorca. Pues crisis. ¿Pero vivís en 1950? ¿En serio?", se preguntaba el tertuliano del programa vespertino. Obviamente, han sido declaraciones que no han agradado en absoluto a ciertos colaboradores de Espejo Público.

La más crítica ha sido Laura Fa: "Me choca que esté haciendo corazón y dispare directamente contra la prensa del corazón. Evidentemente, en la prensa del corazón, cuando no se dicen las cosas, se dicen de otra manera. Yo tengo la misma información que Beatriz Miranda".

Juan del Val en 'La Roca'.

"Las informaciones que llegan sobre Íñigo son muy determinadas y contamos lo que podemos. Juan sabe por qué lo contamos", ha comentado Fa, añadiendo que Del Val está defendiendo a su amiga y compañera del programa de las hormigas Tamara Falcó.

"Entiendo lo que está haciendo ahí. Es amiguismo con Tamara y quiere defenderla. Me parece bien, pero que no dispare contra nosotros por defender a su amiga", ha pedido Laura. Pilar Vidal disentía: "Él no hace amiguismo con Tamara. Realmente se pone en el papel de escritor".

La tertulia de 'La Roca'.

El autor ha respondido a Fa, aceptando la crítica. “Yo en este programa, solamente estoy como cocinero y como marido de Nuria Roca. A partir de ahí, hago cosas. A ver, el corporativismo nunca lo he entendido. Si toca hablar de corazón, lo hago, como si toca abordar política, deportes, toros o sucesos”, expresaba.

“La afirmación era un pelín contundente”, matizaba Nuria Roca. “No creo que sea un problema que critique a la prensa del corazón. Por supuesto, yo comento corazón y no creo que sea algo de lo que avergonzarse. Pero sí creo que, en esencia, la prensa del corazón es bastante retrógrada”, insistía.

“También es verdad que sin esa manera de ver el mundo, pues, para que no se enfade Laura [Fa], nos quedaríamos prácticamente sin noticias”, expresaba, provocando el apoyo de sus compañeros.

“De todas maneras, me parece fenomenal que se me critique por las cosas que hablo. De la misma forma que yo lo hago”, concluía. “Por supuesto y damos un beso a Laura de nuestra parte”, concluía Roca.