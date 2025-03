El cruce de caminos entre Flo y Carlos Latre con 'Tu cara me suena' y 'Got Talent': ¿quién lo tiene más difícil?

El pasado mes de julio, Carlos Latre cerraba un importante episodio de su trayectoria artística. Ponía punto final a su andanza en Tu cara me suena, formato en el que ejercía como juez desde su primera edición, además de formar parte de sus spin off con niños y con anónimos, para poner rumbo a Mediaset España.

Le ofrecieron presentar Babylon Show, un programa de entrevistas llamado a competir contra El Hormiguero y La Revuelta, que le hacía tener que abandonar sus proyectos con otros grupos audiovisuales, pues firmaba un contrato de cadena. Y eso le obligaba a decir adiós a los espectadores del exitoso show de Gestmusic.

“Puedo decir algo”, pedía Latre en el último programa, en el que resultó ganador David Bustamante. “Simplemente, quiero dar las gracias, de verdad. A Tinet Rubira, que me escogió para este programa, a todo el equipo. A mis compañeros. A ti, Manel, por el cariño. A todos los concursantes que han pasado por aquí. Gracias al público, porque este programa me cambió la vida, y me da vida”, decía emocionado. “Te queremos, y ya lo sabes”, apostilló entonces Manel Fuentes.

Babylon Show tuvo una carrera muy corta. Solo duró unas semanas en el aire antes de ser cancelado por sus bajos datos de audiencia. Y entonces surgió una duda en el aire. ¿Podría volver Carlos Latre a Tu cara me suena y retomar su puesto en la mesa de jueces, junto a Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer?

En enero se despejaban las dudas. Carlos Latre seguía vinculado a Mediaset, y en Tu cara me suena ni estaría ni le podrían esperar. El showman poco después incluso comenzaba nuevos proyectos en Telecinco, realizando sus conocidas imitaciones en El programa de Ana Rosa en su nueva etapa.

Florentino Fernández, Paula Echevarría, Santi Millán, Tamara Falcó y Risto Mejide en el photocall de la décima edición de 'Got Talent'. Gtres

En febrero, Ángel Llácer, en su visita a El Hormiguero, desvelaba en primicia quién sería el nuevo juez de Tu cara me suena: Florentino Fernández. Alguien que conoce muy bien el formato, porque fue concursante en su tercera edición, aquella que ganó Edurne. Además, también tenía experiencia valorando actuaciones: el pasado otoño le vimos en Got Talent junto a Tamara Falcó, Paula Echevarría y Risto Mejide evaluando los shows de los concursantes.

“Ahora la pregunta que puede flotar en el aire es si tras Tu cara me suena Florentino volverá a ser jurado de Got Talent. O si, por el contrario, el programa realizará nuevos cambios en el concurso de talentos y su hueco lo ocupa, por ejemplo, Carlos Latre, ahora que está Mediaset, cerrando así un ciclo de paso”, escribíamos en estas páginas. Algo que, finalmente, ha terminado por cumplirse.

Este jueves, Mediaset confirmaba la incorporación de Latre y Lorena Castell a Got Talent. Los dos tendrían una nueva oportunidad en Mediaset, tras los tropiezos que supusieron, respectivamente, Babylon Show y ¡Caiga quien caiga!, sumándose así a Risto Mejide y Paula Echevarría. A su vez, la compañía también confirmaba las salidas tanto de Flo como de Tamara Falcó.

Así, Got Talent y Tu cara me suena han intercambiado a los dos humoristas como cromos. Y quien tiene ahí más ventaja es Carlos Latre. Él ha sido un pilar fundamental de Tu cara me suena, con sus valoraciones en las que destacaba la forma de vocalizar o de colocar la voz para conseguir la imitación de tal o cual artista.

Intercambio de cromos

Latre ha estado en la friolera de once temporadas de Tu cara me suena, más Tu cara me suena mini y Tu cara no me suena todavía. Su ausencia se va a notar, porque nadie ha ocupado su lugar hasta ahora. Por suerte, Flo tiene personalidad suficiente para no tener que llenar el hueco de Latre, sino para crearse el suyo propio.

En Got Talent, por su parte, Carlos tendrá más fácil meterse al público en el bolsillo. Y es que es un formato en el que el panel de jueces ha variado mucho más que en Tu cara me suena --que llevaba siete años con el mismo jurado-- y al público, por lo tanto, le choca menos ver caras nuevas. De hecho, como mucho, cada dos años había alguna variación, y si no se producía antes.

Carlos Latre en una imagen promocional de 'Tu cara me suena'.

Y Carlos sabe muy bien cómo funcionan este tipo de shows, cómo tiene que hacer una valoración, y hasta damos por sentado que le escucharemos hacer juicios con las voces de famosos a los que imita a la perfección.