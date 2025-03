Carmen Lomana revela los motivos por los que nunca ha ido de invitada a 'La Revuelta': "Broncano no me quiere ni ver"

Carmen Lomana se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa de esta semana. A la empresaria se le ha visto recientemente con Jesús Arroyo, un consultor de estrategia y comunicación. Dada su posición de colaboradora en D Corazón, ha hablado sobre el tema, terminando la conversación con una mención a David Broncano.

Todo surgía por una pregunta de Luis Pliego, quien se metió en el papel del presentador de La Revuelta para hacer una de las clásicas preguntas que realiza el jienense en su programa. Todo para saber cómo estaba la situación amorosa de la socialité. En ese momento, Lomana soltaba la liebre.

“Broncano no me quiere”, expresaba, aunque procedió a responder a la picante cuestión antes de abordar su conflicto con el humorista. “En el último mes, no [ha tenido relaciones íntimas]”, expresaba de forma rotunda, provocando sorpresa entre el resto de tertulianos y de Ana Prada, quien sustituía a Anne Igartiburu este sábado 22 de marzo.

“Entonces, cuando has hablado de que te has despertado con un mirlo de primavera, ¿no era una metáfora?”, ha querido saber Alberto Guzmán. La empresaria ha aclarado que eran palabras literales. “Escuchaba en la radio que comenzaba la primavera y abrí la ventana y había un mirlo cantando, que es uno de los primeros pájaros de la temporada. Quizás sea cursi, pero fue así”, especificaba.

“Conociéndote, que tú eres la antítesis de lo cursi, estás con un brillo especial”, añadía Pliego. Lomana sólo insistía en que sólo tiene buenos amigos. “Lo que pasa es que cuando tienes buenos momentos, pues estás fenomenal”, añadía, sin entrar en detalles.

Luis Pliego y Carmen Lomana en 'D Corazón'.

Tras esto, abordaba sus palabras sobre Broncano. La socialité fue uno de los rostros críticos con el fichaje del cómico por parte de RTVE, debido al millonario contrato que tuvo para pasar de Movistar Plus+ a la pública, un acuerdo blindado de 28 millones de euros. A pesar de ello, meses después, fue vista entre el público asistente.

“Lo de Broncano… yo es que tengo mis tiempos”, expresaba la empresaria. “Broncano, invita a Carmen a tu programa”, pedía Ana Prada. “¡Pero si no me quiere ni ver!”, exclamaba Lomana. La presentadora ha querido saber los motivos por los que el presentador nacido en La Coruña no quiere ver a la socialité.

Carmen Lomana y Ana Prada en 'D Corazón'.

“Pregúntaselo a él”, lanzaba la colaboradora. “Vamos a hacer un llamamiento para que vayas”, expresaba Prada. “Yo estuve pico y pala para ir cuando estaba en Movistar Plus+”, confesaba para después mirar a cámara y dirigirse directamente a él: “ya sé que no me quieres”.

Lomana se apresuraba a contar, justamente, cuando acudió como público. “Fui un día con una amiga, porque venía Ana Mena y me apetecía verla. No me dijo ni hola ni me saludó. No le gusto y está en su pleno derecho”, confesaba. Prada no dudaba en pedirle al presentador que recapacitase.

“Lo pedimos nosotros. Queremos a Carmen Lomana en La Revuelta”, pedía ante la cámara. “Ahora tengo percha, con lo del libro”, concluía la socialité, recordando que había publicado recientemente sus memorias, Pasión por la vida, y que sería una buena manera de promocionarlas.