La vida actual de Jesús Olmedo, el general Marco de 'Hispania, la leyenda': de dirigir tropas a su relación con Lina Morgan

Hispania, la leyenda es una de las series más entrañables de la televisión española. Desde su estreno en el 2010 hasta su final en junio de 2012, cautivó a millones de espectadores. Durante 20 capítulos transportó al televidente al siglo II a.c.

En cada capítulo, Ramón Campos, su creador, presenta a un grupo de rebeldes hispanos liderados por Viriato que se forjan su propio destino luchando contra Roma para defender su territorio: Hispania.

Tiene mérito estar en una serie que duró tres temporadas y 20 capítulos. Pero tiene aún más aparecer en todos los episodios, tal y como sucedió con Jesús Olmedo, quien personificó a Marco, el general que está al mando de las tropas que invaden Hispania y la mano derecha del pretor Galba.

El sevillano puede decir que a sus 51 años se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos durante las últimas décadas. Desde joven demostró su interés por la actuación. Empezó a hacerse popular gracias a series de televisión que protagonizó en España y que luego serían emitidas en Estados Unidos.

Aunque alcanzó la fama por su papel de Marco, anteriormente participó en la serie de Telecinco Hospital Central, actuando en el papel de Carlos Granados, un trabajador social que al principio llegó como paciente.

En 2014 participa en el videoclip del grupo asturiano de power metal Warcry, llamado Huelo al miedo, junto a Nerea Garmendia y Christian Gálvez. Años después rueda capítulos de Olmos y Robles, la película Sin necesidad de más, además de participar en una obra teatral sobre Sara Montiel. Pero eso no es todo. También se confirmó su participación en la décima temporada de La que se avecina.

Lo cierto es que no ha parado de trabajar desde 1997 en televisión, películas y cortometrajes. Pero poco se conoce sobre su debut. Toda historia con altibajos tiene un comienzo, y el de Jesús Olmedo está vinculado a Lina Morgan. Tal y como contó a Diez Minutos: "Estaba trabajando en Isla Mágica, en un parque temático de Sevilla, y me enteré de que estaba buscando actores para Hostal Royal Manzanares. La prueba me la hizo el director, Sebastián Junyent, me hizo cantar delante de Lina, Joaquín Kremel y Lolita".

El actor lo consiguió. Después de aquello le llamaron. Aunque la secuencia estaba escrita para que durara siete minutos, Lina empezó a improvisar, alargando aquel momento más del doble. Lina y Olmedo crearon un vínculo muy especial y volvieron a trabajar juntos años después. El último proyecto en el que está involucrado el sevillano es Sueños de Libertad.

En cuanto a lo personal, Jesús Olmedo siempre ha sido muy discreto. De sus parejas sentimentales se conoce que mantuvo una relación de 12 años con Nerea Garmendia, a quien conoció cuando trabajaba en Hospital Central y ella en 90-60-90. El sevillano mantiene una comunicación cercana con sus seguidores. A través de redes sociales, el actor comparte momentos de su vida.