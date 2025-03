Jorge Javier, de recuperar las tardes en Telecinco a la posible convivencia con el 'Sálvame' de TVE: "Entiendo que haya morbo"

Jorge Javier Vázquez está a punto de embarcarse otra vez en Supervivientes. A diferencia del pasado, este año lo hace como 'pluriempleado' en Telecinco, con la cadena confiando plenamente en El diario de Jorge y Hay una cosa que te quiero decir.

Son dos formatos que la casa renovó hace unas semanas, pese que las audiencias no eran especialmente boyantes. En la presentación de la nueva edición del reality de supervivencia, BLUPER aprovechó para preguntarle por esta decisión de Mediaset España.

"Desde que empezamos con El Diario, vivíamos con la nube negra de la cancelación. Una cosa es lo que se va publicando y otra la información que manejamos. A veces ambas concuerdan; otras, tienen poco que ver. Pero entiendo que se publique", comentó Vázquez.

Realmente, al rostro de Fuencarral le "sabe mal por el equipo", que vive ajeno a las decisiones que se toman en los despachos. "También les digo que hagan training, porque esta profesión es así. Es estar siempre pendiende de si sí o si no. Pero, oye, que ahí resistimos con la tontería, que llevamos siete meses".

Además, desde hace una semana, El Diario de Jorge se ha intercambiado la franja con Tardear, desde hace un mes sin Ana Rosa Quintana al mando. Es decir, Jorge ha recuperado el grueso de las tardes. El cambio, según comenta el filólogo, ha sido a mejor porque es un horario que se adapta mejor a las necesidades de ese género.

"La hora de El Diario [el de Patricia] siempre ha sido esa. Ahora estamos acomodándonos, porque la gente que lo veía de 16:00 a 17:00 horas era otra, tenemos que probar. Pero este es su horario y hay más margen de mejora. A las 16:00 era absolutamente imposible", explica el presentador, que ahora se enfrenta a Y ahora Sonsoles y ha dejado de competir con las series diarias.

Jorge Javier y Belén Esteban, en 'Sálvame'. Mediaset España

Con quienes sí podría rivalizar de tú a tú -ya lo hace, de hecho, pero en distintos niveles- es con sus antiguos compañeros de Sálvame. Y es que cada día cobra más fuerza el fichaje, total o parcial, del equipo de Ni que fuéramos Shhh para un "contenedor diario y en directo" para las tardes de La 1.

Respecto a cómo viviría ese posible choque vespertino, Jorge Javier Vázquez se muestra relajado, aunque "entiendo que haya morbo": "No lo vivo como un enfrentamiento. Lo único que deseo es que ojalá pudiéramos convivir los dos. Han sido compañeros durante 15 años".

Al parecer, Jorge ha dejado de darle tanta importancia a lo que marcan los audímetros: "Yo solo aspiro a que los programas se renueven. Leí una entrevista de Paula Vázquez en El País en la que decía que para ella el trabajo no era lo esencial, no era lo esencial el número uno. Que ella ya sabe lo que es renunciar a muchas cosas. Llegados a cierta edad, te apetece mirar hacia otro lado", expone el de Badalona.

En este encuentro con los medios con motivo del estreno de Supervivientes 2025, también surgieron preguntas sobre La Osa Producciones Audiovisuales, la nueva denominación de Fabricantes Studio. A su vez, la antigua Fábrica de la Tele, con la que Jorge Javier Vázquez trabajó mano a mano más de 20 años: Aquí hay tomate, Sálvame, Cuentos Chinos...

En una de sus primeras comunicaciones a la prensa, desde La Osa aseguraron ser una empresa "independiente abierta a trabajar con todos los operadores del mercado sin excepción". En los planes más inmediatos de Jorge Javier —tiene contrato con Mediaset hasta 2027— no está el volver a unir su camino con la compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid: "Me gustaría trabajar con gente con la que no he trabajado, fundamentalmente por variar".

"Es como cuando le preguntas esto a los actores. Llega un momento que quieres conocer a otra gente, trabajar con otras productoras. Me gusta mucho trabajar con Zeppelin, Boomerang, Cuarzo... La redacción de El Diario es gente súper joven", reconoció el comunicador catalán.