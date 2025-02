El legado televisivo de Michelle Trachtenberg, actriz fallecida a los 39 años: de ‘Buffy Cazavampiros’ a ‘Gossip Girl’

El mundo de la interpretación está de luto. Y es que la actriz Michelle Trachtenberg ha fallecido a los 39 años, tal como ha adelantado en exclusiva The New York Post. Las causas del fallecimiento de la intérprete todavía no se han dado a conocer, si bien la defunción tuvo lugar en su apartamento de Nueva York. El citado medio apunta que no se investiga la muerte como un crimen violento.

En los últimos tiempos, Michelle Trachtenberg había sufrido problemas de salud. Tuvo que someterse a un trasplante de hígado, del que podría “haber estado experimentando complicaciones”, lo que su muerte habría sido por causas naturales.

Con una amplia trayectoria a sus espaldas, Michelle ha dejado un importante legado televisivo. De hecho, comenzó su carrera con solo cinco años, en capítulos de la serie Ley y Orden. Sin embargo, sus papeles más populares tuvieron lugar en las0 series Buffy, cazavampiros y Gossip Girl.

En el caso de Buffy, cazavampiros, Michelle Trachtenberg se incorporó en la quinta temporada. Ella dio vida a Dawn Summers, la hermana de Buffy, y aunque el personaje se incorporó relativamente tarde al universo de Sunnydale, pronto se ganó el cariño de los seguidores. Permaneció en la ficción durante más de 60 episodios.

Por otro lado, en Gossip Girl encarnó a Georgina Sparks, una amiga de Serena en el pasado, que tuvo que someterse a rehabilitación por haber sido adicta a la cocaína. En su reencuentro con Serena comprueba que su amiga ya no es como antes, y por ello se vuelve en su peor pesadilla. Este papel lo recuperaría en 2022, cuando la serie tuvo una nueva vida, y supone su último papel en televisión.

En la filmografía de Michelle también aparecen otras series de televisión como Las aventuras de Pete y Pete, en la que trabajó de niña, A dos metros bajo tierra, House, Ley y Orden, Sleepy Hollow o NCIS: Los Ángeles, entre otros muchos títulos.

Además, en televisión, la actriz participó en la serie documental ¿Verdad o pesadilla?, donde narraba las historias de terror más populares de Europa a un público infantil. Y fue la conductora del true crime Hasta que la muerte nos separe, disponible en España a través de Prime Video.