Frank Blanco no lo duda y se pronuncia más claro que nunca sobre la última polémica de Isabel Pantoja: "No doy crédito"

Isabel Pantoja siempre está de actualidad y en TardeAr lo saben. El programa, conducido por Frank Blanco y Verónica Dulato, compartió uno de los últimos rumores que han surgido en torno a Isabel Pantoja.

Bien es sabido que la tonadillera fue una de las piezas clave en el ingreso de la hija de Anabel Pantoja y, para estar presente en todo momento, se alojó en el hotel Santa Catalina, uno de los más exclusivos de la isla.

"Yo lo de Isabel Pantoja, ya no doy crédito. Ya no sé lo que es verdad y lo que no", arrancaba el presentador durante la emisión de este martes, 25 de febrero. "Se dice que no ha pagado el hotel en el que estuvo en Canarias para ver a Anabel, pero nosotros hemos llamado al establecimiento", relató entonces Frank Blanco.

De acuerdo a la última información que recogió el magacín de Telecinco, Isabel Pantoja se iría del lugar con una deuda que superaría los 5.000 euros correspondientes a los días que estuvo en la isla.

Sin embargo, desde el programa entrevistaron a Fernando, subdirector del hotel Santa Catalina, para conocer con detalle el tema: "No, no. De hecho, se pagó todo cuando llegó la primera vez y después todos los extras. Todo lo pagaron en la salida, confesaba en una llamada telefónica.

"Se paga todo prestancia, y después ya, si consume una botella de agua, pues se paga a la salida", continuó explicando el subdirector. "Isabel Pantoja no es una morosa. Tal y como decía el subdirector de este hotel, se ha pagado absolutamente todo", confesaba entonces Leticia Requejo, colaboradora usual del programa.

"Entonces, ¿quién se ha cargado ese pufo?", preguntó Mario Vaquerizo. "Ha sido el promotor. (...) La idea de Isabel era quedarse más días, pero salió corriendo", señaló la periodista ante la duda de su compañero.

"¿Por qué, si es una visita familiar, lo paga el promotor?", cuestionó entonces Verónica Dulato. Pregunta que llevó a un debate entre la presentadora y la colaboradora. "Tú, si vas a ver a tu sobrina, lo normal es que te pagues tú el hotel", sentenció Verónica Dulato.

"Si esas son las condiciones y ella lo ha conseguido... Sinceramente, no creo que un promotor pague una estancia tuya para estar con tu familia y que después no la descuente", dijo una de las colaboradoras. "Dejemos de polemizar una cosa que no tiene polémica", sentenció finalmente Frank Blanco, dando cierre al tema y habiendo despejado las dudas en TardeAr.