Terelu Campos, tajante sobre los extraños mensajes que se están enviando desde el número de María Teresa: "Sucio y perverso"

El pasado martes, Luis Pliego, colaborador de Tardear, aseguró estar "recibiendo mensajes de una persona fallecida, de María Teresa Campos" en pleno directo. Ante el asombro de los allí presentes, el colaborador del programa de Telecinco aclaró que el número de la histórica presentadora estaba dado de baja y no era "de nadie".

El mensaje había sido enviado a las 17:50 horas y decía lo siguiente: "Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito". Pues, bien, este viernes, 21 de febrero, en ¡De Viernes!, Terelu Campos reaccionó a este extraño suceso.

Santi Acosta preguntó a Campos qué se le pasó por la cabeza cuando supo de la "noticia". Al parecer, se enteró por Carmen Borrego, que la llamó inmediatamente. "Iba en el coche y me llama mi hermana. 'No te asustes, no es nada malo, estamos todos bien", relató la tertuliana del formato de Producciones Mandarina.

"Me ha llamado Luis Pliego y me ha dicho que ha recibido un mensaje desde el móvil de mamá'. Me quedé sin poder decirle nada", prosiguió Terelu, que fue advertida por parte de Carmen que no se asustara en caso de que ella recibiese mensajes de este tipo.

Beatriz Archidona pidió a su compañera que profundizase y la madre de Alejandra Rubio no pudo ser más tajante: "A mí lo que se me pasa por la cabeza es qué mente tan sucia, tan perversa, es capaz de hacer una cosa así. ¿Cuál es el objetivo? No lo entiendo. Mi madre merece estar tranquilita".

Antonio Montero y Terelu Campos, en '¡De Viernes!'. Mediaset España

Es más, Campos afirmó que le había ocurrido algo similar hace unos años, "con otra persona": "Recibí en mi teléfono el mensaje de un representante que en ese momento era cuestionado porque debía dinero a una compañera. Ya sabéis de quién estoy hablando".

Entonces, Ángela Portero añadió que la IP de este teléfono -el mensaje fue enviado por ordenador- estaba localizada en Chile. Es por esto que Antonio Montero preguntó a Edmundo Arrocet, exnovio de María Teresa, si había sido él. "No, tú le has puesto mensaje que... Telita", le echó en cara Terelu a Antonio.

Ignorando el comentario, Montero recordó: "Me dijo: 'No, ni idea, es imposible. El teléfono de Teresita lo anuló una de sus hijas". José Antonio León zanjó el tema y explicó que tomó partido en el 'misterio' contactando directamente con Rappel. La opinión del vidente fue tajante: "Un espíritu nunca se manifestaría de una manera tecnológica".