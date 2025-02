La metedura de pata de Lydia Lozano con una invitada de 'Mañaneros' en pleno directo: "Es transgénica"

Este lunes, 17 de febrero, ha acudido a contar su testimonio a Mañaneros Daniela Vallejo, representante de España en Miss Trans 2025. La modelo abandonó su Málaga natal al no recibir apoyo familiar y laboral en su transición. Esta llegó a someterse a terapias de conversión y acabó cayendo "en el mundo de las adicciones".

"Puse tierra de por medio. Dije: 'Necesito salir de aquí, necesito pedir ayuda'. Ya no era la cocaína. Terminé en la heroína, que era lo peor. Yo quiero lanzar un mensaje de que hay salida. Se puede pedir ayuda", ha asegurado la invitada del programa que presenta Adela González.

La presentadora de Televisión Española y los colaboradores se han mostrado en todo momento comprensivos con Vallejo. Lydia Lozano ha puesto el foco en "la transfobia" de la familia de la entrevistada, que "en ningún momento" le prestó ayuda. Valeria Vegas ha señalado la peligrosidad de esas "terapias de conversión", a las que también la "familia dio el visto bueno".

Así, Daniela decidió cambiar el rumbo de su vida y "exiliarse en Mallorca": "Allí pedí ayuda. Psicólogos y psiquiatras empiezan a entender qué me ocurre. Me dice que lo que me pasa se llama disforia de género y empiezo mi tratamiento hormonal y mi transición. Me convertí en lo que soy hoy en día, una mujer feliz".

González, emocionada, ha tomado la mano de Vallejo y ha dicho: "Qué bonito esto que acabas de decir". Era entonces cuando Lozano se interesaba por lo que le pasó en un banco a la Miss. "Trabajaba en una empresa de trabajo temporal que me iba guiando por diferentes entidades. Llegaron contratos pequeñitos, luego más grandes...", ha explicado.

Adela González y Daniela Vallejo, Miss Trans España 2025, en 'Mañaneros'. RTVE

Al parecer, Daniela ya llevaba dos años en transición cuando le sucedió una experiencia desagradable en esta entidad: "Como aún no me había cambiado el DNI, le dije a la chica: 'Avísales de que soy una mujer transgénero'. Pero, cuando llegué, nadie sabía nada".

Según ha relatado, la pusieron a trabajar contra una pared y "a las cuatro ya tenía una carta de despido". Se basaron en que "no encajaba con el perfil de la empresa". Fue un despido que Vallejo denunció a una asociación a favor de los derechos del colectivo trans de las Islas Baleares.

"Es que siempre hablamos de las redes, pero esto es lo que le ha ocurrido a Daniela. Que la echen de un banco por ser mujer", ha puntualizado Lydia Lozano, añadiendo que "es transgénica".

De esta manera, la periodista de Mañaneros ha tenido un pequeño lapsus del que nadie se ha dado cuenta en plató, pues no le han corregido. Sí las redes sociales, que han capturado el momento a los pocos minutos, si bien no le han dado excesiva importancia.