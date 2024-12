Adiós a 'La Voz': Antena 3 ya comienza la promoción de 'El Desafío' con Victoria Federica y Genoveva Casanova

La quinta edición de El desafío calienta motores para su desembarco en el prime time de Antena 3. La cadena ha comenzado ya su promoción, en una clara señal de toma de relevo respecto a La Voz, que emitirá su final este próximo 20 de diciembre. En su primer avance, ya ha mostrado a dos de sus concursantes más esperadas de esta temporada: Victoria Federica y Genoveva Casanova.

Con el clásico “muy pronto”, el canal de Atresmedia mostraba una promo tanto con la aristócrata como con la socialité mexicana, además de contar con Feliciano López. Roberto Leal vuelve como maestro de ceremonia para esta quinta edición que, aunque no tiene fecha de estreno, muy probablemente se verá en enero de 2025, como ha sucedido con las cuatro temporadas anteriores.

Esta quinta edición cuenta con dos fichajes de lujo. Tanto la llegada de Victoria Federica como de Genoveva Casanova han provocado máxima expectación. Aunque la socialité mexicana ya se había prodigado por otros talent shows como Mask Singer o MasterChef Celebrity (su expectación es porque se la volverá a ver más de un año después de las fotos que la relacionaban con Federico X de Dinamarca), es la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar quien debuta en este tipo de formatos.

Ambas competirán por tomar el relevo de Pablo Castellano como ganador del concurso creado por Pablo Motos y Jorge Salvador. Junto a las dos, el tenista Feliciano López, la influencer Lola Lolita, el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’, el meteorólogo Roberto Brasero y la humorista Susi Caramelo competirán por demostrar quién hace el desafío más emocionante.

Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val repiten como jurado del talent show. No sólo la presencia de Victoria Federica ha provocado que esta quinta edición tenga una expectación mayor de la habitual, sino también el lapso de tiempo desde que terminó de grabarse esta temporada. Las filmaciones tuvieron lugar en el primer trimestre de este 2024 y duraron tres meses.

Concursantes de 'El desafío 5'.

Casi un año después, la quinta temporada verá la luz. De hecho, ya hubo algunos avances en la visita de la sobrina de Felipe VI a El Hormiguero, donde mostró su lado más natural y comentó cómo había vivido su experiencia en el talent show.

"Ha sido la mejor decisión que he tomado nunca", confesó. "Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. Ha sido brutal, la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. La prueba más dura fue la del agua, la apnea, mi primer programa, mi primera vez, mi primer todo. Pensaba que no iba a poder. Si lo hubiese hecho más tarde habría hecho mejor marca", añadió.