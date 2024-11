La última pulla de Kike Quintana a Ana Rosa tras su ausencia en los Premios Talento: "Pregúntate por qué"

TardeAR se ha despedido este martes con una nueva Fila Zero, la sección de humor de Kike Quintana. En las últimas semanas no se había podido llevar a cabo porque la programación estaba centrada en la DANA. Además, el sobrino de Ana Rosa también ha regresado hace poco de su luna de miel, tras su boda el 7 de septiembre.

El colaborador ha vuelto con fuerza a TardeAR. "El primer día que vengo después del viaje de novios y viene a recibirme Rappel, estoy muy contento", bromeaba por el parecido de un señor del público con el vidente. "Luego nos adivinas el futuro a ver qué tal nos va a ir la audiencia. Ya te lo digo yo, regulín", continúa.

Kike Quintana reconoce su tristeza al no estar entre los candidatos a ningún premio televisivo: "¿Hemos nominado a Ana Rosa y yo, que soy un talento emergente, no me nomináis a nada?", reclama. TardeAR está nominado al Premio IRIS en la categoría de mejor programa de actualidad o magazine. Mientras que Ana Rosa opta al Premio IRIS a mejor presentador/a de programas de actualidad.

Más bromas entre tía y sobrino

Kike Quintana explica a Ana Rosa por qué debe estar entre los nominados en este tipo de galas. "Yo tengo que estar ahí contigo de la mano. Comerme el bufé. Si te dan algún premio, que no lo creo, acompañarte que a ti las rodillas ya te van regulín", bromea. "Te puedo pegar una patada voladora que te vas pa' allá", replica la presentadora.

La presentadora tiraba de humor para hablar sobre las candidaturas al IRIS: "Agradecemos las nominaciones, pero también te digo una cosa. Está nominada media España". Su sobrino le lanza otro dardo: "En los premios a 'Las 100 mujeres más influyentes en España en 2024'... donde haya algo de bulto ahí estás tú. Luego que te cojan ya es otro cantar".

La presentadora ha felicitado a los galardonados de Mediaset a los Premios Talento 2024, que entrega la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes Audiovisuales. Entre ellos están Alberto y Laura Caballero, creadores de La Que se avecina. Arantxa Écija, directora de ficción de Mediaset España y Alberto Carullo, nuevo director general de contenidos también han sido premiados.

Estos galardones provocan un nuevo intercambio de zascas entre ambos. "Enhorabuena a todos, pero una cosa. Tu no estabas nominada a los Premios Talento. Pregúntate por qué", plantea Kike Quintana. La presentadora contesta: "Porque no es para presentadores". El colaborador vuelve a pedir una nominación para 2025 y Ana Rosa se cobra la venganza: "Al de talento no".

Ana Rosa ha interrumpido la sección de Kike Quintana para sacar el lado más solidario del programa. Y es que Mediaset España a través de '12 meses 12 causas' tiene una campaña para recoger alimentos. 'La Gran Recogida' se celebra entre el 22 y el 24 de noviembre. La presentadora ha recordado que se necesitan voluntarios y ha instado a los espectadores a apuntarse en www.granrecogida.org.