Dulce hace saltar por los aires 'Fiesta' con su gravísima acusación a Isabel Pantoja: "Me intentó clavar unas tijeras"

Tensísimo momento el que se vivió la tarde de este domingo en Fiesta. Tras la visita de Raquel Bollo a ¡De Viernes!, el programa de Emma García ha dedicado este fin de semana parte de su tiempo a comentar los dramas familiares del clan Pantoja, ahora que Isa Pantoja ha anunciado su embarazo.

En mitad de la entrega de este 17 de noviembre, Dulce Delapiedra, niñera de Isa P, se puso en contacto con Kike Calleja para entrare en directo en el espacio de Unicorn Content. En primer lugar, expresó un enfado con el programa: "Me parece muy fuerte que estén jugando con esto toda la tarde, con ese cebo".

Delapiedra confirmó que "el episodio" que se estaba debatiendo en el magacín vespertino "ocurrió": "Y lo que es más grave todavía, yo me callé mi boca por no causarle más daño a mi niña [Isa]". La cuidadora se refería a un momento que ella misma relató en ¡De Viernes! hace unas semanas, pero del que no había contado todos los detalles.

"Está clarísimo. Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza, yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago", desveló. "¡Por favor!", exclamó una aterrorizada Emma García, en 'shock', al igual que los colaboradores de magacín de Telecinco.

Después de una pausa publicitaria, antes de la cual Emma rogó a Kike que mantuviera la conexión con Dulce, la entrevistada continuó explicándose. "Lo que acabas de decir nos ha dejado espeluznados", reconoció la presentadora de Mediaset España.

Emma García, presentadora de 'Fiesta' Mediaset España

"Imagínate cómo me encuentro yo, después de estar escuchando toda la tarde el programa, después de ese cebo, cuestionando a la víctima, que es mi niña. Si no lo denuncié es porque era incapaz de verbalizarlo. Estábamos en medio del campo, sin coche ni móvil, porque después tuvo el valor de partirme el móvil. Se cree con todo el derecho del mundo, se cree que está por encima del bien y del mal", narró.

Además, Dulce aseguró que "el episodio del manguera", cuando supuestamente Kiko Rivera regó a su hermana con una manguera para comprobar que seguía siendo virgen, es totalmente cierto: "Nadie hizo nada. Si yo llego a ver lo de la manguera...".

"Mi niña vino hecha un trapo, toda amoratada. Por eso me duele que [Luis] Rollán se esté regodeando con toda la libertad de atacar a mi niña", lamentó Delapiedra, apelando directamente al tertuliano, que estaba presente en plató y se defendió como pudo: "No tienes ni idea".

"Hay que denunciarlo"

La confidente de la hija de la tonadillera contrapuso el caso de Isa al de Kiko: "Cuando su hermano Kiko ha destrozado públicamente a su madre en La herencia envenenada os habéis callado la boca. La Bollo y tú habéis sido incapaces de hablar". A su juicio, ahora que Isa ha decidido hablar a las claras sobre su madre, Luis Rollán y Raquel Bollo han optado por no criticar la cantante.

"¡Dulce! Un segundito. Lo que estás narrando, si ha ocurrido, que no tengo por qué dudarlo... ¡Hay que denunciarlo! Dulce, esto es terrible", afirmó Emma García, cortando una tertulia que se empezaba a ir de madre, entre acusaciones y reproches.