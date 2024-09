El nuevo 'Sálvame' envía a Víctor Sandoval a la casa donde fotografiaron a Bárbara Rey y al rey Emérito

Se ha convertido en una de las noticias del día. Finalmente, Ángel Cristo Jr. ha cumplido con su amenaza y ha vendido las famosas fotos de su madre, Bárbara Rey, besándose con el rey emérito Juan Carlos I. El medio neerlandés Privé las ha publicado en exclusiva, provocando un gran revuelo en la prensa española.

Las imágenes sólo reafirman lo que se sabe desde hace años. La novedad es que ven la luz después de décadas escondidas y en el poder del hijo del domador y la vedette. En ellas, se les puede ver dándose besos en la boca de manera apasionada, con abrazos y mostrando una gran complicidad.

Ante tal noticia, que ha provocado ya las reacciones de los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh, el programa ha optado por enviar a Víctor Sandoval al lugar donde tuvieron lugar los hechos. El tertuliano ha acudido tal cual estaba vestido en el plató. Dicho de otra forma, se ha convertido en un reportero drag queen.

El televisivo se había vestido como Femme Letal, la versión transformista de Miguel Bosé en la emblemática Tacones lejanos, dado que así rendía homenaje a Pedro Almodóvar, quien cumple este 25 de septiembre 75 años. Ni corto ni perezoso, ‘Vic Letal’ se fue hasta Boadilla del Monte, donde vivía la vedette en el momento en el que se produjo la foto que mostraba su aventura con el actual monarca emérito.

Dado que el equipo del programa del Canal Quickie pensaba que en la urbanización, cuyas casas son bastante similares entre sí y que permitirían dar una idea de cómo se hizo la fotografía, parecía lógico enviar a Sandoval a la zona. El caso es que fue no sólo vestido de drag a Boadilla, sino que tocaba el timbre de la casa donde, presuntamente, ocurrió el beso.

'Ni que fuéramos Shhh'.

Según señalaba Sandoval, la vivienda era propiedad ahora de la vedette Jenny Llada. A pesar de estar confirmado que la artista no se encontraba en su residencia, el colaborador quiso intentar ver si había alguien en el domicilio. Por ello, no dudó en tocar el timbre de la puerta, no obteniendo respuesta alguna.

Tras confirmar Lydia Lozano a Kiko Matamoros por teléfono que esa no era la residencia habitual de Jenny Llada, Sandoval se marchó. El colaborador, convertido en ‘Vic Letal’, fue tocando puerta por puerta para ver si había algún vecino que le abriese para poder ver la estructura de su vivienda, dado que todas tenían una arquitectura muy similar.

'Ni que fuéramos Shhh'.

Entre los intentos fallidos, hubo una señora que le confirmó que el jardín desde el que se hicieron las fotos era comunitario, por lo que pertenecía a distintas viviendas y podría confirmar las palabras de Bárbara Rey de que las fotos no las hizo su hijo, aunque después lograse tenerlas en su poder.

Por supuesto, en esta búsqueda por acceder al jardín dejó momentos de lo más espontáneos. Finalmente, hubo un vecino de la urbanización que le dejó entrar en su casa. Muy amable, el propietario dejó al equipo de Ni que fuéramos acceder a la vivienda. El momentazo se produjo justo cuando Sandoval veía que el vecino convivía con un joven que les recibía sin camiseta y luciendo su musculatura.

Víctor Sandoval, vestido de Miguel Bosé en Tacones Lejanos, visitando la casa de al lado de Bárbara Rey y se encuentra… #NiQueFuéramos25S pic.twitter.com/o7X3b3d2oi — Lázaro (@Eurolazaro) September 25, 2024

Con ‘Vic Letal’ atónito, la conexión se perdió, lo que provocó que los colaboradores en plató se quedaran con la incógnita de qué sucedió después. Afortunadamente, minutos después, se recuperó brevemente la conexión con Sandoval en el salón de la casa y a punto de llegar al jardín.

Aunque el jardín pudo mostrarse, se perdió parte de ese momento espontáneo que tan bien caracteriza a Ni que fuéramos y que provocó ciertas quejas por parte del público en el chat del portal de YouTube.