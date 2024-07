Frena a su cita de ‘First Dates’ tras sacar el tema de las relaciones íntimas: “No he venido a hablar de eso”

Para Javier, de 63 años, las relaciones sexuales son algo muy importante. Así lo ha dejado claro nada más cruzar la puerta del restaurante de First Dates, al que acudió la noche de este jueves para encontrar una mujer con la que congeniar. “Siempre me ha gustado mucho el sexo. Siempre ha sido una parte importante de mi vida, y no me he negado a casi nada. He intentado experimentar todo lo que ha estado a mi alcance, y muy conforme muy satisfecho con la vida sexual que he llevado hasta ahora”, explicaba en su presentación.

Para él, la organización eligió a Paz, una mujer de 57 años, divorciada y con dos hijos, que busca un compañero con el que compartir aventuras. Agente de viajes de profesión, el viajar es algo muy importante en su vida, pues disfruta conociendo nuevos lugares. En el amor ha tenido historias bonitas, pero que no terminaron de salir del todo bien. Como la cita de hoy. Y es que nada más ver a su compañero tuvo claro que no era su tipo.

Los dos venían de Canarias. Ella es natural de La Rioja, pero está asentada en Fuerteventura. Javier, que es visitador médico, es de padre vasco, pero nació en Argentina, vivió en Uruguay y en el 86 llegó a Tenerife tras vivir los mejores años de la movida madrileña. De hecho, tanto habló de aquel movimiento artístico y cultural que Paz colapsó al no entender por qué hablaba tanto de aquellos años de Madrid si vive en Tenerife.

A Paz no le cuadraba Javier. No era su tipo, pues le gustan más altos, y deseaba conocer a alguien más joven. Por su edad, Javier está a punto de jubilarse, pero a ella le queda algo más, pues son 6 los años que los separaban. Además, tampoco congeniaron a la hora de hablar de viajes, pues Javier prefiere hacerlo por España y para descansar. Ella, sin embargo, viaja mucho y por ocio, por lo que le dijo a su acompañante que se estaba perdiendo mucho.

Avanzada la cena, Javier quiso saber qué buscaba Paz, que, sin dar mucho detalle, hablaba de alguien con quien compartir los momentos. Javier, por su parte, habló de una persona con la que tener conexión, y con la que intimar. “No hace falta que todo sean afinidades. El sexo, para mí, es algo vital”, le confesaba a la agente de viajes.

"No venía a hablar de sexo"

“Yo no venía a hablar de sexo y de todas estas cosas. Pero a quién no le gusta el sexo, y soy pasional. Me apasiona, soy apasionada por todo y cualquier cosa me apasiona”, deslizaba ella, frenando el tono de la conversación. Una sentencia que Javier no terminó de comprender.

A la hora de decidir si tendrían una segunda cita, Javier opinó que Paz es una mujer interesante, pero ella prefirió no repetir. Eso sí, cree que la cita tampoco fue mal, porque admitió haberlas tenido peores por Tinder.