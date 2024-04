'El caso Sancho' desaparece del catálogo de HBO Max por un "problema técnico": "Disculpad las molestias"

HBO Max ha estrenado este martes, 9 de abril, el primer episodio de El caso Sancho, la docuserie que ahonda en el macabro asesinato que conmocionó al país el pasado verano. El plato fuerte de esta primera entrega es la entrevista de Rodolfo Sancho, que rompe su silencio por primera vez sobre el suceso el mismo día que ha comenzado en Tailandia el juicio en el que su hijo, Daniel, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La plataforma ha lanzado El caso Sancho: episodio cero a las 9.00 de la mañana. Sin embargo, en torno al mediodía, la emisión ha desaparecido del catálogo provocando el desconcierto de sus usuarios. Pues bien, fuentes de la compañía informan a EL ESPAÑOL que todo se debe a un "problema técnico poco oportuno", por lo que el capítulo volverá a estar disponible tan pronto como sea posible.

Esta docuserie producida por Cuarzo (Supervivientes, La isla de las tentaciones) se trata de un proyecto diferente que ahondará en el suceso. Los tres episodios restantes se lanzarán en Max, la plataforma sucesora de HBO Max en España, cuando el juicio llegue a su final. El próximo día 25 será cuando Daniel Sancho declare ante la justicia tailandesa.

Ante el revuelo que se ha generado, HBO Max se ha pronunciado lanzando el siguiente mensaje en la red social X: "Estamos teniendo un problema técnico que esperamos resolver pronto. El contenido estará disponible de nuevo en breve. Disculpad las molestias".

La entrevista realizada a Rodolfo Sancho se grabó en el domicilio que tiene en Fuerteventura, lugar donde se resguardó de la vorágine mediática. "Jamás he vendido mi vida, pero entiendo que se ha montado más follón de lo debido porque se trata de mi hijo. De todas formas, el problema era tan grande que eso pasó a un segundo plano".

El padre de Daniel Sancho revela que se enteró de la impactante noticia por medio de su hermano. "Me llamó en shock y tardó en decirme qué está pasando. Le pregunté: '¿Está vivo?'. Y me mando una publicación", asegura confesando que se quedó en "shock" al conocer lo que había ocurrido. "Me puse en marcha y llamé a la embajada. Reaccioné rápido".

También confiesa que le contó el suceso a su pareja, Xenia Tostado, y ésta fue su reacción: "Ha pasado esto...', le dije. [Puso] Los ojos como platos... y empezó el show", relata el popular intérprete que, eso sí, en ningún momento menciona a Silvia Broncano, su ex y madre de Daniel Sancho.

En cuanto a lo sucedido en Tailandia, Rodolfo Sancho mantiene la versión que defiende su hijo, lógicamente. "Hubo una pelea y hubo un accidente", dice. "Me da lástima que haya un fallecido, pero yo tengo la perspectiva de que aquí hay dos víctimas. Sin duda, hay un fallecido, y eso es terrible". Sobre el descuartizamiento de Edwin, el actor asegura que "es lo más escabroso, pero no es un dato importante para la ley".