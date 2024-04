Ana Rosa Quintana habla alto y claro sobre el doble juego de Rodolfo Sancho durante el juicio a su hijo en Tailandia

Como tantos otros programas, TardeAR, el magacín que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, se ha volcado este martes con el caso de Daniel Sancho. A pesar de que los dos jueces que están trabajando en el juicio al hijo del actor Rodolfo Sancho han señalado a los abogados de las dos partes que no cuenten nada a la prensa, Ana Rosa ha podido hablar en directo con una de las abogadas de la familia de Edwin Arriega.

“Te puedo garantizar que se han respetado todos los derechos de Daniel Sancho, igual que en un juicio en España”, aseguraba en ese sentido la letrada, Beatriz Uriarte, que afirmaba que Daniel “se ha mostrado sereno, muy decidido e incluso cuando ha interpelado a los testigos estaba convencido de querer demostrar su versión”.

El programa también ha contado con el testimonio del periodista Alejandro Rodríguez, que ha mostrado en exclusiva unas imágenes de Rodolfo Sancho abandonado los juzgados de Tailandia, y cómo ha jugado al despiste cambiando de vehículo a lo largo de la jornada.

Ana Rosa Quintana ha querido mostrar su punto de vista sobre cómo estaría actuando Rodolfo Sancho, quien ha protagonizado una serie documental para la plataforma HBO Max y que se ha estrenado este martes no sin ciertos inconvenientes. Un trabajo de Cuarzo, la productora de Supervivientes y Así es la vida, y que irá desgranándose por capítulso semanales. Y es que la presentadora no comprende que por un lado hable en profundidad para HBO Max, pero luego se niegue a responder a la prensa en Tailandia.

“Yo entiendo al padre de un chico que está ahora mismo en una situación terrible. Entiendo que no quiera hablar, pero sin embargo sí lo ha hecho en un documental que se ha empezado a emitir hoy”, aseguraba la presentadora. “No sé si es que entiende que un documental en una plataforma no es un medio de comunicación o no son periodistas, pero es un medio de comunicación exactamente igual que los demás, con lo cual es un poco sorprendente”, criticaba la presentadora.

Vicky Martín Berrocal, una de las tertulianas del programa, preguntaba si Rodolfo Sancho ha cobrado por su serie documental. “Remunerado, claro”, le confirmaban desde la mesa. “Yo no lo sé ni me voy a meter en eso”, detallaba Ana Rosa Quintana. La periodista de Usera admitía que la entrevista “nos hubiese gustado tenerla a todos”. “Lo que pasa es: ¿me cambio de coche para esquivar a los medios y no digo nada pero luego hablo ampliamente en un documental? Que, por cierto, nosotros vamos a trascribir también ampliamente”, finalizaba Quintana.