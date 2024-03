Dos solteros de 'First Dates' la lían como nunca al negarse a pagar la cuenta: "Dijiste que ibas a invitar tú"

El restaurante de First Dates continúa recibiendo a solteros que buscan encontrar a su media naranja. Pero el programa de Carlos Sobera no siempre acierta. Esto fue lo que ocurrió con Fernando y Anghie, los protagonistas de una cita que se resolvió como nunca ha ocurrido antes.

Fernando, de 24 años, explicó que no ha tenido suerte en el amor por la complicada infancia que tuvo debido a que su padre estaba enfermo. "Estaba estudiando marketing y a la vez trabajaba como promotor para poder pagar la hipoteca de sus padres", dijo finalmente ha tenido que asumirla él porque su progenitor falleció.

El programa lo emparejó con Anghie, una colombiana de 23 años que se definía como una persona "transparente, espontánea y sincera" a la que le gusta ir de lunes a viernes al gimnasio.

[Cierra la Taberna La Concha, uno de los locales más emblemáticos de 'Pesadilla en la cocina' de Chicote]

Lo cierto es que la velada fue mal desde el principio, porque si a Fernando tuvo una buena primera impresión de Anghie, todo lo contrario ocurrió con ella. "No me ha gustado", reveló. Pero lo que le terminó de rematar fue el conocer que su acompañante nunca había tenido pareja y que tuviera unos valores tradicionales como el matrimonio y los hijos.

Tampoco coincidieron en gustos sexuales. "A mí me gusta que las chicas tengan el control", decía él mientras que ella espetó: "O sea, sumiso. Yo soy todo lo contrario, qué triste".

"Me estás vacilando"

La cita tuvo un punto de no retornos cuando empezaron a hablar sobre quién tenía que pagar la cuenta en una cita. "Si quieres igualdad, querrás pagarla a la mitad", dijo él.

"¿Me estás diciendo que paguemos mitad y mitad?", preguntó ella, a lo que Fernando negó: "Yo no he dicho eso". Anghie se vino arriba y dijo: "Yo puedo pagarla entera, si no quieres pagar, no quieres igualdad".

Pero todo cambió a la hora de la verdad y ella se negó a pagar la cuenta. "Yo no tengo plata [dinero]", dijo Anghie."Yo tampoco. Dijiste que ibas a invitar tú", replicó él desafiante para desencadenar en un momento de tensión.

"¿Cuando sales a cenar por ahí con alguna chica sales sin plata?", preguntó ella, a lo que él contraatacó: "¿Y tú?". "Dijiste que ibas a invitar", expresó Anghie. "Yo jamás dije eso", espetó Fernando.

Ante la insistencia de las camareras, la joven colombiana propuso que cada uno pagara su parte, lo que desconcertó a Fernando. "Lo ha hecho, y no tengo ninguna duda, que lo ha hecho para que le invite yo", reflexionó. "No sé si me estás vacilando todo el rato. Primero no tienes, luego pagas tú... No entiendo nada". Como era de esperar, ninguno de los dos quisieron tener una segunda cita.