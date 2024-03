El entrañable momento en el que una presentadora felicita a su madre en directo: "Qué suerte crecer a tu lado"

Si hay algo que gusta al público de los informativos son los momentos espontáneos. Muy apoyado fue el lapsus que sufrió Laila Jiménez hace un par de semanas, cuando se le cruzaron las informaciones de varias noticias y lanzó una frase con la que salir del paso: “Vamos a hacer un paró y vamos a ordenarnos un poquito”. Ahora se ha vivido otra situación espontánea, aunque muy distinta: el emotivo agradecimiento que una presentadora ha dedicado a su madre en pleno directo.

Ha sido en el informativo matinal de Castilla-La Mancha Despierta, que conduce Laura Izquierdo, donde se ha podido presenciar ese momento tan entrañable. La periodista conectaba en directo con el hospital La Fe de Valencia, debido a que ha conseguido un hito histórico: extirpar un tumor a un bebé que todavía está en el vientre de su madre. El telediario se ha hecho eco de la noticia y ha entrevistado a varios miembros del equipo médico que ha logrado esta hazaña.

Entre estos, estaba la doctora Isabel Izquierdo, jefa de Neonatología del centro sanitario. Todo parecía rutinario, aunque podía verse cómo la presentadora mostraba una sonrisa de orgullo. Por ello, no dudó en felicitar al equipo médico que ha conseguido salvar la vida del bebé aún en pleno proceso de gestación. “Os felicitamos todos. Desde luego es un avance médico del que sacar pecho y sentirse orgullosos de los profesionales con los que contamos en la sanidad pública”, comenzó diciendo, para después revelar que la médico jefe de esa especialización era su propia madre.

[Así fue el especial de Carlos Franganillo desde El Hierro: una lección magistral de periodismo en Telecinco]

"En mi caso, el orgullo es doble", proseguía Izquierdo. "Espero que me lo permitan, que lo entiendan, pero la doctora Izquierdo es mi madre", desvelaba la conductora. "Mamá, qué suerte crecer al lado de una mujer como tú", compartía con los televidentes. La doctora no podía dejar de sonreír por ese bonito gesto de su hija y no dudó en responder a esas palabras. “Muchas gracias, cariño”, compartía.

El bonito momento de la presentadora Laura Izquierdo (@_lauraizquierdo) entrevistando a la doctora Isabel Izquierdo, jefa de Neonatología Hospital La Fe de Valencia @HospitalLaFe) y madre de la periodista.https://t.co/ZQKxlGw38a pic.twitter.com/IRDXzjqX8O — Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) March 27, 2024

Un momento entrañable y de lo más espontáneo, que pone en valor a ese equipo de profesionales de la salud que logrado este hito. Tal ha sido la recepción, que la propia Castilla-La Mancha Media ha compartido en sus redes sociales esas sentidas palabras de agradecimiento que le dedicaba la periodista a su progenitora. No han tardado en llegar las reacciones de otros compañeros de profesión, como el caso de Ana Pastor. La periodista y fundadora de Newtral no dudaba en sumarse a las palabras de apoyo del público: “¡Pues qué maravilla esto!”