Makoke ¿nueva concursante de 'Supervivientes' como suplente de Zayra Gutiérrez? Sandra Barneda da una pista

La hija de Arancha de Benito y Guti, Zayra Gutiérrez, ya es historia de Supervivientes. La joven ha tenido que abandonar el programa por cuestiones de salud, pues sufre una lumbalgia que no le permite estar en pie, y que tendrá una recuperación que le se dibuja incompatible con su permanencia en las playas de Honduras, según explicó el equipo médico del formato de Telecinco.

Su precipitada marcha (10 días ha durado su concurso) ha provocado a la organización la de introducir en la competición un nuevo concursante de reserva, cuya identidad no ha trascendido. Este viernes, en Así es la vida, los colaboradores estaban hablando de Lorena Morlote y de sus posibles prótesis o infiltraciones cuando Sandra Barneda tomó la palabra. “Yo no creo que el domingo en el debate en Conexión Honduras hablemos del culo de la Morlote, porque tenemos muchas cosas que comentar mucho. Por ejemplo, nuevo concursante en Supervivientes. Vamos a anunciarlo en Conexión Honduras, y veremos como se llevan cómo se llevan los nuevos concursantes después de haberse distribuido en diferentes equipos. Y expulsión definitiva”, exponía la comunicadora catalana.

Makoke parecía querer decir algo, y Sandra le permitió hablar. “Que me estás mirando todo el rato, diciendo nueva concursante, y no sé por qué me miras a mí”, exponía la malagueña. “¿Que Makoke puede ser la nueva concursante de Supervivientes?”, preguntaba Sandra Barneda, que despedía ya el programa hasta la semana siguiente. Hay que recordar que la también escritora compagina su labor en Así es la vida con la presentación de Supervivientes: Conexión Honduras.

[‘Supervivientes’: el secreto sobre el caché de los concursantes que ha desvelado un exdirectivo]

Hay que recordar que Makoke ya estuvo en las quinielas para participar en la actual temporada del reality extremo de Telecinco. Sin embargo, la organización optó por volver a llevarse a Honduras a Laura Matamoros y a Kiko Jiménez, exconcursantes de otros años, y en el caso de la hija de Kiko Matamoros, puso varias condiciones para aceptar. Una de ellas ha sido el veto a Makoke, que permanece en Supervivientes, pero en calidad de colaboradora.

En la actualidad, Supervivientes no ha expulsado a ningún concursante de manera definitiva. Esto sucederá el próximo domingo, en la misma noche que se desvele si Makoke o cualquier otra persona conocida es la elegida para incorporarse a la convivencia. De momento han salido de la competición regular Lorena Morlote y Rocío Madrid, y conviven en una playa a parte con Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Para uno de ellos la aventura finalizará pasado mañana.