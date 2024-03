Íñigo Onieva no deja a Tamara Falcó decir nada más sobre los regalos de su boda en ‘El Hormiguero’: “Me va a matar”

El pasado lunes, Tamara Falcó visitó el programa Martínez y Hermanos en Cuatro. Allí, entre otras cosas, aseguró que el día de su boda con Íñigo Onieva “hubo un 60%” de los invitados que fueron con las manos vacías. Unas palabras que han dado mucho de qué hablar, y que incluso han sido replicadas este jueves por la noche en El Hormiguero.

Tras la entrevista a David Bustamante, pasaron Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y “el polémico” Juan del Val para comentar la actualidad. Y antes de entrar en temas de política, Pablo Motos se dirigió a la marquesa. “Voy a empezar contigo Tamara porque he visto una cosa que no sé si nos tienes que aclarar. Que por lo visto, en tu boda, como el 60% de los invitados no te regalaron nada”, introducía el presentador, que fue uno de esos invitados. “Yo sí regalé”, aclaraba el valenciano, al que se sumó también el matrimonio de Roca y del Val, y Cristina Pardo afirmó que ella regaló a medias con María Dabán. “Ahora todo el mundo regaló”, bromeaban los colaboradores.

“Íñigo no me deja decir nada al respecto”, fue la explicación de Tamara Falcó ante este tema. “¿Íñigo no te deja decir…?”, preguntaba incrédulo Pablo Motos. “No, porque no”, insistía la hija de Isabel Preysler. “Para una vez que tengo mi propia sección y empezabais conmigo y mira lo que pasa...” lamentaba Tamara, a la que Pablo seguía invitando a hablar.

“Pues muchas gracias a todos los que me regalasteis. Significa un montón”, decía entre risas Tamara. “En la reunión de escaleta lo íbamos a extrapolar a la calle, a ver qué pensaba la gente. Y los que estábamos en la reunión, de todos los que estábamos, los que se habían casado, a todos les había pasado lo mismo. A lo mejor no en una proporción tan alta, pero todos tenían invitados que no habían hecho regalos”, aseguraba Cristina Pardo.

“Yo una vez no he regalado”, admitía entonces Tamara Falcó. “Yo no creo en el karma”, aseguraba la colaboradora, que explicó qué sucedió. “Quería un regalo que fuese tan especial, tan especial, que lo fui a encargar. Y resulta que los vasos no me los podían hacer como yo quería, se me hizo bola y no regalé nada”, sentenciaba. Nuria Roca le aclaraba que eso es algo que no caduca, pero Falcó le respondía que esa pareja ya tiene un hijo de 12 años. Y que, precisamente, tras su confesión en Martínez y hermanos, hay alguien que se ha sentido aludido y le ha mandado el regalo esta semana. “Íñigo me va a matar”, se temía Falcó. “¿Está Íñigo en la tertulia, veis a Íñigo? Tú échame la culpa a mí”, le echaba un capote Pablo Motos.