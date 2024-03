El angustioso momento que Carmen Borrego ha vivido al saltar del helicóptero de 'Supervivientes'

Este pasado jueves 7 de marzo, Telecinco estrenaba la esperada edición 2024 de Supervivientes. Jorge Javier Vázquez volvía triunfante a la conducción del reality estrella de la cadena de Mediaset. Recibido entre vítores y loas por parte del público y mostrándose agradecido por tal cariñosa acogida, el de Badalona regresaba triunfante tras el fallido proyecto de Cuentos chinos en el access prime time. Más allá de ello, la primera gala tuvo varios momentazos y Carmen Borrego fue una de sus protagonistas.

Con un cambio de productora de por medio, ya que Supervivientes ha pasado menos de Bulldog a Cuarzo, productora encargada también de otros formatos como Así es la vida o La isla de las tentaciones. Este año, Telecinco ha logrado contar con un número de rostros variado y atractivo para el público. Los participantes son Ángel Cristo Jr., Arantxa del Sol, Arkano, Aurah Ruiz, Blanca Manchón, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren, Javier Ungría, Kike Calleja, Lorena Morlote, Mario González, Miri Pérez-Cabrero, Pedro García Aguado, Rocío Madrid, Rubén Torres y Zayra Gutiérrez, junto a la ya mencionada Carmen Borrego. Un total de 17 concursantes son los que habitarán los Cayos Cochinos durante los próximos meses.

Era más que previsible que la hermana de Terelu Campos iba a dejar un momentazo a su llegada a Cayos Cochinos. Ya en la primera conexión desde Honduras, Laura Madrueño avisaba de que había un participante que se negaba vehementemente a saltar del helicóptero rumbo a la isla. Por supuesto, Jorge Javier Vázquez desde plató adivinaba quién era la persona que rechazaba saltar desde esas alturas al mar.

[Carmen Borrego vivirá su gran reto en Honduras: por qué ha dicho 'sí', la promesa de sus hijos y lo que cobrará]

Por supuesto, era la hija de María Teresa Campos. La colaboradora de Así es la vida había comentado en distintas conexiones su reticencia a esta clásica primera prueba para entrar en el concurso. Borrego no ocultaba su miedo a lanzarse al mar desde una considerable altura. José Carlos Bernal, su marido, compartía desde el plató que, la anterior noche, la comunicadora no se encontraba bien. La tía de Alejandra Rubio había dormido "regular" y llevaba así desde la última semana. "Yo creo que te imaginas que va a ser peor de lo que luego es", opinaba su esposo en plató.

Carmen Borrego y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'.

Y es que Borrego parecía mostrarse más temerosa de subirse al helicóptero, algo de lo que se daba cuenta Jorge Javier desde plató. El de Badalona quiso bromear con ella para así distraerla, aunque sin olvidar su lado irónico. "Carmen, te quería comentar algo. Estamos teniendo problemas. No hay suficiente combustible", dijo el presentador. "¡Ay, Jorge, déjame, por favor te lo pido!", exclamaba la colaboradora visiblemente afectada.

A pesar de sus reticencias, Borrego aseguraba que intentaría lanzarse desde el helicóptero e ir nadando a Cayos Cochinos. "Lo voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir", dijo la concursante tras santiguarse. Ya dentro de la aeronave, podía verse que los nervios de Borrego no habían terminado. "Podemos afirmar ya que Carmen no está pasando por su mejor momento. Ha estado llorando desconsoladamente. Dice que no se tira", revelaba Vázquez desde plató y antes de que el helicóptero despegase.

Borrego se mostró nerviosa durante todo el trayecto, algo que aprovechó Vázquez para bromear con ella. Obviamente, la periodista no se tomaba bien los comentarios, aunque eso conseguía que no estuviera tan pendiente del viaje. Por supuesto, el presentador, aunque con tono irónico, quiso calmar a la colaboradora. Por ello, justo cuando tocaba saltar, le preguntó qué le diría María Teresa Campos en ese momento.

"Pasaría mucho miedo pero le gustaría que fuese valiente como voy a ser esta noche", respondía Borrego, quien aprovechó para saludar a sus familiares y a su marido. "Después de tirarme en helicóptero me haces el helicóptero cuando llegue a España", dijo. Tras preguntarle el presentador por su sobrina, Alejandra Rubio, y el idilio que vive con Carlo Constanzia. Llegado el momento, el helicóptero descendió ligeramente. Con una menor altura, finalmente, Borrego se atrevió a lanzarse, provocando el aplauso del público presente en plató.