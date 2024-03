Lola Índigo reconoce cuántas veces se ha masturbado el último mes en su visita a ‘La Resistencia’

El programa que presenta (de momento) David Broncano en Movistar+, La Resistencia, tuvo como invitada de este 7 de marzo a la cantante Lola Índigo. En esta ocasión, la artista andaluza acudía para promocionar su nuevo tema, 1000 cosas, que interpreta junto a Manuel Turizo. Y, además, habló de cómo se está preparando para su primer concierto en el estadio de fútbol Santiago Bernabeu.

Todos los invitados que pasan por La Resistencia se enfrentan a dos clásicas, y a veces, temidas, y que van referidas al sexo y al dinero que tienen en el banco. Para Lola Índigo no es nada nuevo, pues ha ido al espacio en otras ocasiones. “Como ya te he respondido muchas veces...”, deslizaba la cantante y bailarina. Pero David Broncano ponía un dato sobre la mesa: “Nunca has dicho la cifra real de dinero que tienes en el banco”.

“Hoy, tampoco va a ser diferente. Te voy a decir que puedo estar en ese momento que, gracias a Dios, podría vivir tranquila lo que me queda porque está bien invertido. Creo que lo he hecho bien”, aseguraba la que fuese concursante de Operación Triunfo.

[La propuesta esotérica que Pablo Motos ha hecho a Lola Índigo para su próxima visita a ‘El Hormiguero’]

“La otra pregunta también la has respondido otras veces, pero la actualización siempre interesa... Recordemos que follar normal un punto, petting es 0,6 y masturbación, 0,2”, valoraba el presentador, en referencia al número de relaciones sexuales en el último mes. “Últimamente regular, la verdad. En los últimos 30 días... Vamos a redondear con un coito y cinco pajas. Dos puntos”, le soltaba la cantante al conductor de La Resistencia.

A lo largo de la entrevista, Lola también recordó como la ACB le invitó a un partido en Málaga, y le pidieron que hiciera el saque en un partido de la Copa del Rey. Tenía que tirar el balón desde el escenario hacia el público. “Y yo dije: a mí no me gusta esto del saque, porque se me da fatal los deportes, las pelotas solo me dan en la cara...”. Una anécdota que provocó la risa del público, en concreto, a una mujer, cuya risa se escuchó mucho, y que acabó hablando con Broncano y con la invitada de este jueves del programa. “Tardé mucho en darme cuenta de lo que acababa de decir, y estaba el público riéndose de mí, como te estabas riendo tú, cabrona”, bromeaba Lola Índigo.