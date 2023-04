La (inesperada) respuesta de Lola Índigo a la pregunta sobre sexo de David Broncano en 'La Resistencia'

Lola Índigo sigue en plena promoción de su nuevo álbum de estudio, El Dragón. Tras su paso por El Hormiguero, en el que ya reveló una de sus mayores manías (y también una de las íntimas), la cantante madrileña no tuvo problemas en abordar la habitual pregunta de sexo en su visita a La Resistencia, donde acudió solo un día después y en la que dejó boquiabierto a David Broncano con su respuesta.

Tras explicarle el presentador a la cantante la dinámica de puntuación, la artista estuvo un momento pensando. "Toca hacer cálculos, ¿no?", señaló la cantante. Después, Mimi confesó que había, en el último mes, mantenido una frecuencia "menor" de lo que le gustaría. "Eso siempre pasa. ¿Tú crees que hay alguien en que más de las que le gustaría?", le respondió Broncano.

"Igual has firmado un contrato, como Ben Affleck con Jennifer López. Yo qué sé, te voy a hacer un redondeo. ¿Al mes has dicho?", le replicó la cantante. Con Broncano confirmándolo que solo valían las del último mes, la artista respondió: "El último mes... 20".

Una respuesta que logró el aplauso y la enhorabuena de todo el plató y también la risa nerviosa tanto del presentador como de la propia cantante. Eso sí, ante una respuesta inesperada, dada la cantidad revelada, la artista quiso aclarar rápidamente: "bueno, las pajas contaban, ¿verdad?". Broncano, entre risas, le respondía afirmativamente.

Lola Índigo se mostró cómplice con Broncano, mostrando que estaba disfrutando de la entrevista. La artista, además, le dio un detalle al presentador al decirle que era tremendamente popular en Miami. Primero fue la cantante la que le preguntó si había estado en la capital de Florida, a lo que Broncano dijo que no.

"Eres superconocido en Miami. ¿Sabes esto que dicen de las cosas que te mantienen humilde? Pues cosas que me mantienen humilde a mí fue que me pidieron una foto en Miami y yo dije 'me conocen aquí'. Me dicen 'qué guay, siempre te seguimos, tú eres la de La Resistencia'", le relató Mimi a Broncano, quien puso cara de sorpresa.

Ha venido 5 veces y todavía no se le había hecho la pregunta 2 de las Preguntas Clásicas™@lolaindigomusic pic.twitter.com/bJZhr889aQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 19, 2023

"Pues igual tengo que hacer gira yo por allí. Lo que pasa es que imagínate que llego yo allí y me dicen 'tú eres el de Pasapalabra', ¿no?", respondió el presentador entre risas. Fue ahí cuando Lola Índigo le preguntó si le habían confundido con otro famoso en algún evento. "Me dicen de vez en cuando 'tú eres el de El Hormiguero'", confesó Broncano.

