Ana Mena descoloca a David Broncano con su respuesta sobre el sexo: "Es la primera vez en seis temporadas"

Ana Mena cerró su tour promocional en televisión visitando La Resistencia. La artista malagueña, que ya había acudido a El Hormiguero esta semana, fue al programa de David Broncano con motivo de Bellodrama. Lanzado al mercado el 24 de marzo, es el segundo disco de su carrera. En él se incluyen temas tan conocidos como Música Ligera o Las 12, cuyas reproducciones en plataformas se cuentan por millones.

En su tercera visita al programa de Movistar+, la cantante llevó un regalo bastante curioso al humorista. "Lo ha cultivado mi padre", dijo Ana explicando que se trataba de moringa, "una hierba con muchas propiedades" y que sirve para disminuir la ansiedad, reducir la presión arterial y controlar la glucosa. "Mi padre dice que es la hostia. Tienes que hacerte una infusión por las mañanas, es buena para la digestión".

Más tarde, la conversación derivó en que Ana Mena era fan de los puestos de las ferias de tiro a pichón y que es muy buena con la puntería. "Tengo una escopeta de balines", aseguró contando que "me gusta mucho irme los fines de semana al campo a tirarle a las botellas de cerveza, etc". De hecho, La Resistencia mostró el vídeo que tiene en Instagram usando una pistola de perdigones. "Esto es peligroso Ana, me está dando miedo. Esto no me gusta", espetó Broncano.

Luego, después de hablar sobre Raphael, el presentador quiso saber cuando Ana Mena se había enamorado por primera vez o, por lo menos, tuvo un sentimiento de amor. "En preescolar", respondió ella dejando descolocado a Broncano, que bromeó: "En Málaga vais fortísimos". Con todo esto, el cómico realizó otra vez las preguntas clásicas: cuánto dinero tiene y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

Sobre el sexo, Ana Mena fue muy sincera. "Ahí estoy jodida tío, cero", dijo. "¿Algún melón?", repreguntó Broncano a lo que ella negó e insistió: "Cero. ¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?". "Creo que no", espetó el presentador mientras que ella se excusó diciendo que había estado muy ocupada y que "los ratos de dormir los he aprovechado para eso, para dormir". "Es la primera vez quizás en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío", aseguró Broncano.

A lo que respecta al dinero, la cantante no se mojó. "No me gusta hablar del dinero. Antes era más descontrolada, estoy aprendiendo a ahorrar", aseguró para dar una horquilla muy amplia: "Más de un millón, menos de 200 millones".

