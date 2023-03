Paz Padilla, intervenida por un problema de salud: "He tenido que dejar de trabajar durante unos días"

Hace pocos días saltaba la noticia de la cancelación de Déjate Querer, el programa de entrevistas presentado en Telecinco por Paz Padilla, y es que vivirá su final el próximo sábado 1 de abril tras sólo siete entregas emitidas.

Esta triste noticia para la presentadora se suma a un percance de salud que la protagonista ha comunicado a todos sus seguidores a través de sus redes sociales, donde tiene más de 2,2 millones de seguidores. Y es que se ha tenido que someter a una intervención quirúrgica por un problema relacionado con sus cuerdas vocales.

"Hace unos días me puse en manos de este genio, en quien confiamos muchos profesionales que vivimos de nuestra voz", ha comenzado su post en Instagram, donde ha citado al doctor Pablo Muñoz Cariñanos, especialista en otorrinolaringología. "Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión.

[Paz Padilla, tajante y seria ante las mentiras de un invitado en 'Déjate querer': "Nos han engañado"]

Con su habitual sentido del humor, la cómica aseguraba que no lo ha pasado tan mal como ella pensaba. "Gracias a El hotel de los lios aprendí la lengua de signos y nunca pensé que me vendría tan bien!!. Por cierto está batiendo récords de taquilla. ¡Enhorabuena a todo el equipo!", terminaba el texto.

Todavía se desconoce dónde o a qué nuevo proyecto regresará Paz Padilla en Mediaset, donde regresó hace pocos meses tras su polémico y sonado despido como presentadora de Sálvame. La realidad es que el formato tipo de Déjate Querer no estaba contando con el apoyo del público, y es que la pasada semana marcaba mínimo histórico con un pobre 8,3% de cuota de pantalla.

Como ya analizamos en BLUPER, Déjate querer es ya un formato caduco. Aunque es cierto que la etapa con Jorge Javier Vázquez, el programa tuvo muy buenas audiencias, hay que mirar con perspectiva su estructura.

Y es que la televisión ha evolucionado mucho y lo que funcionaba ocho años atrás no tiene por qué volver a funcionar. En el momento en el que Hay una cosa que te quiero decir triunfaba en audiencias, era la época de plena popularidad de la cadena principal de Mediaset y la de su presentador estrella, Jorge Javier.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Sigue los temas que te interesan