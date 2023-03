Paz Padilla, tajante y seria ante las mentiras de un invitado en 'Déjate querer': "Nos han engañado"

Paz Padilla ha vivido un momento tremendamente incómodo en la última entrega de Déjate querer. El programa que busca reencontrar a personas y unir lazos, con la presencia de un invitado estelar, tuvo una situación tremendamente surrealista, en la que la presentadora tuvo que mostrar su lado más tajante y serio. Uno de los invitados anónimos buscaba una segunda oportunidad con su novia… el problema es que dicha novia aseguraba no haber tenido relación sentimental alguna con él.

Lo que parecía una historia de un reencuentro amoroso se torció cuando se destapó la verdad. Al programa acudió un hombre llamado Álex, sevillano que acudía al plató para pedirle una segunda oportunidad a Filomena, su supuesta exnovia gallega. “Es la persona que me dio estabilidad emocional y personal. Me ha llenado y pienso en ella cada día”, expuso el hombre, visiblemente afectado. El motivo de la supuesta ruptura fue por la distancia y porque la exmujer de Álex se metió por el medio.

Con un relato bien construido, el programa logró que Filomena acudiese también al plató. Sin embargo, al ver la cara de su supuesto exnovio, su expresión fue de todo menos de alegría. “¿Qué hace aquí él?”, preguntó la mujer. Justo cuando la presentadora iba a dar paso al mensaje de Álex, Filomena le interrumpió. “Paz, no me interesa el mensaje que quiera decirme”, advirtió la mujer.

Por supuesto, Padilla, le preguntó el motivo. “No sé lo que viene a decir. De hecho, estoy descolocada, totalmente. Ya lo digo, no quiero escuchar nada porque puede haber tema de confusión”, señaló. La actriz, ya con la mirada suspicaz, le preguntó a Filomena si sabía quién era el invitado. La mujer contestó afirmativamente a que le conocía, pero desmentía rotundamente haber tenido algún tipo de relación sentimental con él.

“No, nunca la he tenido. Lo conozco de un viaje a Huelva que hice con mi hermana”, explicó Filomena, contradiciendo la versión de Álex. La propia Padilla le reveló que él había dicho que ambos se conocieron jugando al parchís online. “No fue en un viaje a Matalascañas. Ahí él estuvo muy bien, quedamos como amigos y punto”, dijo la mujer. Cuando la presentadora le preguntó si hubo algo más, Filomena volvió a mostrarse tajante. “No, para nada”, dijo rotundamente. “Está mintiendo, lo conozco. El rollo que tiene él no me interesa para nada”, señaló.

Paz Padilla habló más sobre lo que dijo Álex. “No sé si será verdad, pero él dijo que su exmujer te llamó y que le hizo como un chantaje y que eso hizo que os alejarais”, explicó la conductora. Una vez más, la realidad distaba mucho de lo que dijo el hombre. “No, ¿ves cómo está confundiendo todo? Él estaba casado y la mujer un día me llamó y me montó un pollo. Por eso, no quiero saber nada de él, no quiero ni verle”, dijo Filomena y la propia Padilla mandó tapar la pantalla.

La gallega reveló que el único contacto que mantenía con el sevillano era mediante mensajes de texto, en los que se limitaba a responderle a preguntas tan sencillas como un “¿cómo estás?” o “¿qué tal?”, así como las felicitaciones navideñas. “Después de esto, no pienso volver a responderle nada”, dijo afectada.

Por supuesto, Paz Padilla buscó que Filomena se sintiese segura, no solo evitando que siguiese viendo a Álex, también impidiendo que el muro se abriese y haciendo que su estancia, tras lo narrado, fuese lo más breve posible. En cuanto Filomena se marchó, la presentadora se encaró con el invitado.

“Álex, Filomena dice que nunca ha habido una relación entre ustedes”, preguntó con gesto serio Padilla. “No voy a entrar en discusiones, pero yo no cuento mentiras. Desde el 8 de julio del 2018 hasta el 16 de julio de ese año, que se fue, para mí fue una persona muy importante. Ella no quiere saber nada de mí, lo respeto y se acabó”, respondió el sevillano a la defensiva.

La presentadora siguió preguntando y, poco a poco, fue desmontando la versión del sevillano, quien dijo que había “pecado de ingenuo”. Cuando Padilla le preguntó si tenía pruebas de la relación, Álex se escudó en que había borrado todos sus mensajes. Esta declaración fue para la conductora la gota que colmó el vaso, dado que su réplica fue la definitiva para cerrar el tema.

“Ella tiene clarísimo que entre vosotros no ha pasado nada. Muchas veces te habrá dicho que no quiere nada contigo. Ella ha querido dejar bien claro que no quiere tener nada contigo. Nos han engañado, nos has contado una historia de amor y tendrías que haber dicho la verdad. Este muro se va a quedar así para siempre en esta relación ficticia e irreal que te has montado. Deja de insistir”, zanjando así la discusión.

