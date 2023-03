La popular meteoróloga Isabel Zubiaurre se marcha de laSexta: "No llores, esto es para bien seguro"

Marcha histórica en La Sexta. La meteoróloga Isabel Zubiaurre abandona la cadena de Atresmedia para afrontar nuevos retos profesionales, tal y como ha sabido BLUPER. En los últimos años, era un rostro habitual tanto de Al rojo vivo como de Más vale tarde, donde informaba sobre la previsión meteorológica, así como de otros asuntos de la naturaleza, como la erupción del volcán de La Palma.

Con la marcha de Isabel Zubiaurre, Joanna Ivars y Francisco Cacho asumirán la información meteorológica en los diferentes espacios del canal, así como en laSexta Meteo, según aseguran fuentes de la cadena a este medio.

Así, en las últimas 24 horas, Isabel ha tenido que vivir dos despedidas. La primera tuvo lugar ayer, con Iñaki López y Cristina Pardo. "Hoy te despides de Más vale tarde", dijo el vasco a lo que ella respondió: "No sabía que me ibas a hacer esto". "Nos da mucha pena, ha sido un placer. Va a quedar un recuerdo bueno siempre de tu paso por este programa", añadió López mientras que Pardo dijo: "Que tengas muy buena suerte, que es lo más importante, y que seas muy feliz".

Zubiaurre no puso contener la emoción y empezó a llorar: "Muchísimas gracias, ha sido un placer y en Más vale tarde me lo he pasado muy, pero que muy bien. Espero que la gente también". Fue entonces cuando Cristina la abrazó: "No llores, esto es para bien seguro". "Y si no, vuelve. Fíjate la de veces que yo voy y vuelvo. Si estoy yo lo llamo baja, pero...", bromeó el presentador haciendo referencia a sus idas y venidas por sus recientes problemas de salud.

Pasado este trago, Zubiaurre ha dicho adiós a Antonio García Ferreras este jueves. "Gracias por esa pasión por la ciencia y la comunicación", decía el presentador a lo que ella respondía: "Gracias a vosotros, a todo el equipo. Es brutal. Me lo he pasado muy, muy, muy bien en este plató". "Siempre en busca de Filomenas y volcanes", remataba Ferreras para despedirla.

Esta tarde nos toca decirle adiós a @ZubiaurreTV



¡Mucha suerte en lo que venga! 😊 pic.twitter.com/7xkCz8IIVh — Más Vale Tarde (@MVTARDE) March 29, 2023

Doctora en Físicas y especializada en la estratosfera, Zubiaurre llegó a laSexta en 2015 procedente de Radio Televisión de Castilla y León. Tras una breve etapa en TVE en 2017, Atresmedia la recuperó para reemplazar a Lluís Obiols, poniéndose al frente de Estación laSexta.

La meteoróloga se ganó los aplausos de la audiencia cuando presentó desde su casa la información del tiempo en pleno confinamiento. Para ello, Zubiaurre se ayudaba de una pizarra magnética, rotuladores y hasta los imanes de la nevera. A lo largo de todo este tiempo, ha visto en las redes sociales una oportunidad de divulgar publicando vídeos sobre multitud de temas científicos. También fue colaboradora de Zapeando.

Hoy nos toca despedirnos de la gran @ZubiaurreTV



🤗 ¡Gracias por todo y hasta siempre!

https://t.co/JipmNbb0Tl pic.twitter.com/i9v4Y0wgr2 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) March 30, 2023

