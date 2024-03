La tajante decisión de Marieta que ha provocado una inesperada expulsión en 'La isla de las tentaciones'

Sergio, el agricultor de 28 años procedente de Granada, se había convertido en uno de los tentadores más importantes de la séptima edición de La isla de las tentaciones. Sin embargo, la trifulca que ha vivido con Marieta, quien es también una de las estrellas de esta temporada, ha sido tal, que la propia joven alicantina ha logrado que el ‘tentador del tractor’ haga sus maletas y abandone República Dominicana.

No ha sido decisión única de Marieta, pues la alicantina consiguió poner a las otras chicas a su favor. La discusión surgió después de que la auxiliar de enfermería comentase haberse sentido utilizada por el agricultor. Tras haber sido inseparables y haber vivido varias escenas tórridas de pasión pasaron a lanzar una serie de descalificaciones con excesivo volumen de decibelios. De ahí, que la alicantina pidiese a la organización que Sergio se marchase de la villa lo antes posible.

Marieta no tuvo problemas para convencer al resto de concursantes y a la misma Sandra Barneda y explicó los motivos por los que el granadino debía irse del dating show. “Sergio me ha fallado, me he sentido un poco utilizada, no llegamos a un entendimiento y no estoy ya cómoda con él aquí. Dice que no quiere ya seguir conociéndome. Me ha vendido la moto y creo que se la he comprado, que es lo peor”, argumentó.

A pesar de estar a dos hogueras de que finalice la séptima edición de La isla de las tentaciones, para Marieta era importante que Sergio ya no estuviese presente en la isla, algo que aceptaron de buen grande sus compañeras. Por ello, el granadino fue llamado y escuchó cómo las cuatro concursantes había acordado que lo mejor era que se fuese de la villa, dado el desengaño de la todavía novia de Álex.

'La isla de las tentaciones'.

El conflicto comenzó después de que la alicantina le compartiese cómo se sentía tras estar conociéndole. “Mi corazón se ha ablandado y por eso mandé la carta al infierno, pero lo que tengo muy claro es que si he tenido la conexión real con Sergio es porque quizá no estaba enamorada. Él me ha abierto los ojos, no puedo decir que voy de la mano de Sergio porque tengo que aclararme”, confesaba.

Lo que Marieta no esperaba era la negativa y el rechazo del granadino. “Te he dicho veinte veces que te vayas sola”, le dijo, dejándola atónita. La tensión llegó a tal punto, que Marieta le reprochó su actitud y su comportamiento, dado que ella no estaba hablando de amor, sino de conocerse más. “No me digas que no quieres tener una cita conmigo, porque me parece hipócrita. Es surrealista, ¿esto es el club de la comedia? ¿Por qué me tienes que echar por tierra? Me cago en mi puta madre, todos los imbéciles a mí”, exclamó.

'La isla de las tentaciones'

“El único sinvergüenza eres tú. Eres un interesado de mierda. Ridículo. Tengo más, ¿quieres más? Falso. Personaje. Reventado”, le profirió la alicantina al tentador. Éste no dudó en burlarse a la hora de responderle. “Vete con Shakira y cantáis una canción juntitas”, dijo irónico.

Ya en la expulsión, Sergio insistía en que no le había prometido una relación a Marieta, a pesar de que ella hablaba sólo de conocerse un poco más. “He sido sincero, nunca te he prometido amor eterno”, dijo mientras daba dos besos a las concursantes. “Me ha echado de Villa Montaña, y es lo mejor que podía pasar, porque no tenía más ganas de seguir conociéndola”, dijo antes de partir camino a España.