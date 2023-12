Jorge Javier Vázquez analiza el fiasco de 'Cuentos chinos', con pulla a Telecinco incluida: "No tuvimos tiempo"

Tras el anuncio del cierre de La Fábrica de la Tele, muchos vieron el último encargo que tuvo la productora con Telecinco, Cuentos chinos, como un ‘regalo envenenado’. Tres meses después de su fracaso en audiencias, ha sido su presentador, Jorge Javier Vázquez, el que ha analizado profundamente los motivos del fiasco del formato en access prime time y que buscó hacerle la competencia a El Hormiguero. Además, ha hablado de cómo Mediaset le confirmó como presentador de la edición 2024 de Supervivientes.

Cuentos chinos apuntaba a ser el gran retorno del barcelonés. Tras una baja laboral que le impidió estar presente en el final tanto de Sálvame como de Viernes Deluxe, fue con el programa que compitió también contra First Dates, El Intermedio y 4 estrellas con el que regresó a la pequeña pantalla. Sin embargo, el formato apenas tuvo diez emisiones y sólo duró tres semanas en emisión, siendo el último proyecto nuevo que se le encargó a La Fábrica de la Tele antes de su anunciada desaparición.

“Me preocupaban mucho las expectativas”, reconoce en el inicio de su entrevista con la revista Lecturas, compartiendo que le “provocaba mucha inquietud por cómo iba” él “a levantarlo si fuera mal”. Una inquietud que se tornó real y que le enseño una lección muy importante de Vázquez. “En mi cabeza no entraba que fuéramos a durar tres semanas […] Cuando sucedió, a mí me supo mal por el equipo, pero cuando llegó, dije: ‘Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada’. La reflexión final es que, así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso. Esto te libera mucho”, confiesa.

Vázquez hace también un ejercicio de autocrítica, dado que Cuentos chinos intentó, inicialmente, reproducir una escaleta similar a la que tiene El Hormiguero. “Tenía pocos números para salir bien, visto ahora con la perspectiva. Creo que nos equivocamos en el diseño del programa, fiarlo todo a la presencia de un único invitado fue un error, porque eso es lo que hace El Hormiguero, que lleva 20 años trabajándoselo. Pecamos de pueriles a la hora de pensar que íbamos a conseguir invitados. Esa fue una de las cosas que nos lastró”, termina reconociendo.

El de Badalona comparte lo complicado que era lograr que algún famoso accediera a pasarse por el programa. “Nos costaba muchísimo”, confiesa. “Pero es lo más normal del mundo. Si alguien quiere promocionar un producto prefiere venderlo en un programa que está arrasando en audiencia antes que en uno que no sabe qué va a suceder con él”, agrega.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'.

En ese sentido, Vázquez ha lanzado una pulla a Telecinco, dado que un formato como Cuentos chinos demandaba un mayor margen; al enfrentarse a diversos proyectos ya consolidados en la franja del access prime time. “No tuvimos tiempo para reaccionar. Los programas de televisión necesitan tiempo para asentarse y nosotros no lo tuvimos”, exclamaba.

"La de palos que me llevé por ser el relevo de Milá"

Vázquez ha tenido palabras también para Marta Flich, quien conduce el regreso de GH VIP. El barcelonés ha señalado que la valenciana ha contado con mayor benevolencia por parte de la prensa de lo que él tuvo cuando tuvo que suceder a Mercedes Milá al frente del reality show. “Me recuerda mucho a cuando yo cogí el relevo a Mercedes Milá. No hay más que coger los titulares que tuve yo y ves los de Marta Flich y son mucho menos escandalosos. Siempre que hay un cambio de presentador suceden estas cosas […] La de palos que me llevé yo”, expone.

Además de hablar sobre sus excompañeros en Sálvame, teniendo palabras también para Paz Padilla, lamentando que “no tuviera la confianza de contarle a la gente con la que compartía tantas horas al día algo tan tremendo”, o la gran confianza y amistad que tiene con María Patiño. Vázquez también ha hablado de cómo Mediaset siempre le tuvo en mente para presentar la siguiente edición de Supervivientes.

“Cuando me reunieron tras la cancelación de Cuentos chinos ya me dijeron que iba a presentar el programa, y la verdad es que me hace mucha ilusión”, declara el barcelonés, siendo ya uno de los pocos elementos confirmados para el regreso del reality de supervivencia, cuya edición comenzará tras la emisión de GH Dúo.

