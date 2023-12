Ana Rosa responde a Sánchez y Jorge Javier desde 'TardeAR': “Convocó elecciones para joderme las vacaciones”

En la mañana de este lunes 11 de diciembre, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presentó su nuevo libro, Tierra firme. Para el evento, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, contó con la presencia de Jorge Javier Vázquez y de Ángeles Caballero, algo que se ha seguido de cerca en prácticamente todos los programas de actualidad de la televisión.

Esta tarde, en TardeAR, Ana Rosa Quintana no ha querido pasar de largo cómo su nombre fue mencionado por su compañero de cadena Jorge Javier Vázquez. Y es que el que fuese presentador de Sálvame y Cuentos chinos preguntó al socialistas: “Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?”.

“Voy a presumir. Al presidente del Gobierno le preocupan mis vacaciones, sí, sí. Si el presentador, que es Jorge Javier Vázquez, que le conoce tanto y es tan listo, Jorge Javier le pregunta por mis vacaciones, será por algo, ¿no?”, introducía la comunicadora de Usera, antes de dar paso a las imágenes.

“No ha contestado, pero yo les digo que efectivamente. Lo hizo para joderme las vacaciones. Bueno, pero luego me las tomé, un poquito menos, pero aquí estamos. Chascarrillo”, decía Ana Rosa Quintana, dando por zanjado el tema, antes de pasar a hablar de cómo hay personas que sienten un interés amoroso por los asesinos, creando incluso clubes de fans.

A lo largo de los años, la simpatía de Jorge Javier hacia Pedro Sánchez ha sido muy notoria. Hace casi diez años. Hablamos de la famosa llamada que hizo el dirigente socialista a Sálvame en 2014, con el fin de hablar sobre la polémica fiesta del Toro de la Vega. El político se ganó la confianza (y el voto) del presentador después de prometerle lo siguiente: “Nunca me verás en una corrida de toros”. Más tarde, ya en 2021, el que fuese presentador de Sálvame se dejó ver en un acto de campaña en el equipo que lideraba Ángel Gabilondo en el PSOE de Madrid.

El pasado 4 de diciembre se conoció que Jorge sería el elegido para presentar el libro de Sánchez. Y al día siguiente, el catalán fue recibido por Pedro Sánchez en la Moncloa. Jorge Javier quiso compartir la fotografía junto al presidente del Gobierno en uno de los salones de su residencia, en la Moncloa. Los dos aparecía sonrientes, dando fe de que el encuentro ha estado plagado de confidencias. Sobre una de las esquinas de la mesa de cristal se intuía el mencionado libro escrito por el dirigente socialista Tierra firme, en el que repasa sus últimos años como presidente.

