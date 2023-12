El palo de Pedro Sánchez a Pablo Motos y a otros presentadores que le han "deshumanizado"

Arropado por 14 ministros y con Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero como moderadores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes su libro Tierra firme en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Y como no podía ser de otra forma, con Vázquez presente, el presidente no ha dudado en hacer una reflexión sobre la descompensación que existe en las tertulias de televisión entre tertulianos conservadores y progresistas. Hay que recordar que en su momento se interpretó el fin de Sálvame como un movimiento político.

"¿Dónde está el 30% de tertulianos progresistas en esas tertulias? Es que no los hay. Hay un problema de pluralismo político en nuestro país en los medios de comunicación. Y lo digo con todo el respeto y con la conciencia del desequilibrio que hay", ha dicho Sánchez poniendo como ejemplo su visita a El Hormiguero.

[Pablo Motos explota en 'El Hormiguero' contra Pedro Sánchez: "Me avergüenzo de ser español"]

"Pasó una cosa en El Hormiguero que me llamó mucho la atención. En un momento dado, Pablo Motos me dice que yo hablo mucho de que en las tertulias hay una descompensación porque hay mucha gente de derechas y poca de izquierdas. Y entonces me dice que ha estado mirando su tertulia y que efectivamente está descompensada: "Son casi todos socialdemócratas", recordaba el jefe del Ejecutivo.

"Y entonces sacaban los típicos argumentos que se utilizan del que 'si yo era votante socialista', 'si yo voté a Sánchez... Ha habido programas de televisión que claramente han contribuido de manera directa o de manera indirecta a deshumanizar en este caso al presidente del Gobierno", ha añadido.

"Y además se han traspasado todas las líneas rojas. Y no lo digo por mí. Yo lo tomo de manera muy deportiva. Es más, entiendo que son gajes del oficio. Pero claramente el nivel de insultos y de descalificaciones y de deshumanización que se está haciendo en esta época a los príncipes líderes progresistas creo que no tiene parangón en la historia democrática de nuestro país. Y eso es una reflexión que tienen que hacer los medios de comunicación", ha terminado.

Editado por Península y escrito como su primer libro (Manual de Resistencia) en colaboración con la exdiputada del PSOE y exdirigente de UPyD Irene Lozano, Sánchez repasa en Tierra firme sus vivencias desde que llegó al palacio de la Moncloa y hasta las elecciones generales del pasado 23 de julio. También justifica los cambios de criterio que puede tener, como en el caso de los indultos de los líderes del procés y afirma que "eso no es ser maquiavélico, sino responsable".

Sánchez habla sobre su visita a 'El Hormiguero' y cuenta cuando Pablo Motos le preguntó sobre la descompensación de tertulianos en determinados programas de TV pic.twitter.com/CYUtUR1M8G — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 11, 2023

