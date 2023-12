La sorprendente confesión de Emma García sobre lo que le dijo a su marido antes de la boda: "Estábamos en la cama"

La influencer Violeta Mangriñán anunció hace unos días a sus millones de seguidores de Instagram el proyecto en el que llevaba varios meses trabajando: se trataba de un podcast llamado Lo tienes crudo, un nuevo espacio podcast en el que entrevistará a diferentes personajes de su entorno, de la televisión y del mundo de Internet.

Hasta ahora sólo había entrevistado a su mejor amiga, a su novio y a su madre. Pero la última invitada ha sido un shock. En esta ocasión, la valenciana querido contar con Emma García, la que fue presentadora de Mujeres, Hombres y Viceversa durante muchos años y la cual acompañó a Violeta en sus inicios en la pequeña pantalla.

En la conversación entre estas dos estrellas mediáticas se ha podido comprobar la gran complicidad que tienen ambas y el gran cariño que se guardan. Para la influencer, tal y como ha expresado en diferentes ocasiones, García es un referente en la industria de la comunicación, así como una especie de madrina en el mundo mediático.

[Emma García, espléndida al cumplir 50 años: un sólido matrimonio, su hija Uxue y entrenamiento militar]

Por eso, en un momento dado de la charla, la presentadora del programa Fiesta le recordó en tono animado a Violeta que cuando le presentó a Fabio Colloricchio no le gustó nada, pero que con el tiempo se ha dado cuenta de que es un gran hombre, según ha confesado frente a la veterana artista de televisión.

Además, la trabajadora de Mediaset España aprovechó la ocasión para preguntar a Mangriñán si ya se habían casado o si estaban pensando en hacerlo. La creadora digital de Valencia respondió sin tapujos explicando que a ella no le importaría casarse, pero que no piensa pedirle matrimonio a su chico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

García, ante este momento de intimidades, le dijo que ella fue la que se declaró a su actual marido y que, aunque pensaba que nunca iba a pasar por el altar, se lanzó: ''Yo se lo pedí. No teníamos intención de casarnos. Yo fui a la boda de mi hermano un año antes. Me pareció algo maravilloso, vi tanta felicidad, vi a toda la familia unida disfrutando tanto que dije... '¿y por qué no?'''.

''Salimos de la boda. Estábamos una noche en la cama y le dije 'cariño, ¿nos casamos?' Fue muy bonito, la verdad'', sentenció la comunicadora ante una incrédula Violeta que le recriminó que ese gesto ''no le pegaba nada''. García, a diferencia de muchas otras parejas que viven en primera línea mediática, mantiene una bonita relación de más de tres décadas con Aitor Senar, un amor de su adolescencia que ha mantenido a lo largo de su extensa trayectoria profesional.

Sigue los temas que te interesan