Ramón García lanza un sentido alegato a los padres de niños que son acosadores escolares en 'En compañía'

Como cada semana, Ramón García volvió a tener ese momento de encuentro con el público con su programa En compañía, uno de los formatos más vistos de Castilla-La Mancha Media. En un día en el que se abordaba la soledad no elegida, tenía como invitados a dos solteros que buscaban encontrar una nueva oportunidad en el amor. El primero de ellos era Alberto, un hombre de 46 años y procedente de Ciudad Real. En medio de las confesiones, el varón recordó el acoso que vivió durante su infancia, lo que hizo que el presentador vasco lanzase un aplaudido toque de atención hacia los padres que tienen niños que hace bullying a otros.

Aunque, inicialmente, el hombre procedente de Ciudad Real y padre de una joven de 20 años acudió al programa para encontrar pareja, Ramón García se convirtió en su confidente. “Desde muy niño, conoces la soledad”, le preguntaba el conductor al invitado. Si bien, hablaron de otros episodios de su vida, fue en la infancia donde se enfocaron.

Alberto no cumplía con los cánones de belleza del momento. “El físico le jugó malas pasadas”, narraba García sobre el ciudadrealeño, quien sufrió bullying por ser “gordito y bajito”. “Fue la diana de esos niños crueles que atacan a aquellos que son diferentes”, narraba el presentador. “Eran otros tiempos también, mucho peores. Cuando volvía a casa, mis padres me decían: ‘algo habrás hecho’. Los profesores sólo me protegían cuando querían”, confesaba el invitado, recordando que no había concienciación ninguna sobre el acoso escolar.

“Ahora, ha dado un giro de 180 grados”, compartía, aunque reconocía que “el bullying” sigue “todavía”. Y es que, a pesar de que la sociedad es más consciente de que el acoso escolar es un grave problema que sucede en las aulas; máxime ahora con la presencia de las redes sociales, es una situación que continúa siendo difícil de lidiar. Por supuesto, Ramontxu mostró su apoyo a Alberto, así como también quiso tener unas palabras sobre el acoso.

'En compañía'.

Como bien ha demostrado el presentador vasco, quien volverá a ejercer de anfitrión de las Campanadas de Año Nuevo, en anteriores declaraciones, su compromiso es profundo y crítico. Por ello, lanzó un poderoso alegato contra el acoso escolar, recordando que “la crueldad” de los propios niños. Ahora bien, mirando de frente a los padres de los menores que acosan a otros.

“Está bien decirlo para que ustedes lo vean, para que comprueben la crueldad que se ejerce sobre algunos niños y niñas, simplemente por su aspecto físico. Esto sigue pasando. Si hay una mentalidad avanzada, eso también forma parte de la educación”, señalaba el presentador.

“También son muy culpables los padres de los acosadores, que siempre creen que sus hijos son muy buenos. Pues hay hijos e hijas, niños y niñas, que son verdaderos demonios en el colegio y en el instituto”, declaraba. “Alucinarían ustedes de lo pequeños y pequeñas que son algunos y lo jodidamente malos que son. No sé qué llevarán en su mente, qué educación tienen o qué habrán visto en su casa”, agregaba con gesto serio.

