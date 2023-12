Una participante de 'First Dates' desvela una aplicación que permite leer los mensajes de WhatsApp de cualquiera

First Dates le ha dado una oportunidad al amor una noche más en el programa de Cuatro. Si hay algo que no pasa desapercibido en el formato televisivo son las anécdotas de los solteros que buscan el amor. Como en cada entrega, siempre hay citas que terminan con ganas de un segundo encuentro y, otras, que no salen tan bien como se esperaban.

Este lunes, 4 de diciembre, el programa de entretenimiento ha emitido nuevas citas en las que parejas de comensales han tenido sus primeros encuentros. Yesenia, de 30 años, y Paula, de 25 años, han dejado anécdotas divertidas durante su cena en el famoso restaurante presidido por Carlos Sobera en directo. En esta ocasión, Yesenia venía de Las Palmas, aunque reside en Madrid, donde vive después de mudarse por amor, aunque pronto se acabó por infidelidades el mismo día de su cumpleaños.

En el caso de Paula, se considera una mujer hiperactiva y sociable, como se ha podido ver durante la cena. Le gustan los tatuajes y también es de Canarias. La cita transcurría con normalidad hasta que ambas empezaron a preguntar sobre sus relaciones pasadas. "Que tenía más cuernos que un saco de caracoles", ha respondido Yesenia. "¿Y cómo te enteraste?", le preguntó Paula. "Me llegaban cosas de la gente y yo no estaba ciega", dijo.

En este momento Yesenia reveló que utilizaba una aplicación para leer mensajes de WhatsApp de su expareja. "Yo me descargué la web que hay para leer los WhatsApp. Era más pequeña, pero también es que no me decía (su ex) las cosas como son", confesó a Paula. "Claro que me funcionó, cuando yo empecé a leer...", añadió.

Mientras tanto, su comensal se quedó atónita ante esta revelación. "Si tenía la sensación de que le estaban poniendo los cuernos y aun así no encontraba el motivo para dejar la relación, entiendo que haya tenido que llegar a esos extremos, pero no es algo que yo haría personalmente", sentenció Paula.

Yesenia en 'First Dates'. Cuatro

Sin embargo, ambas han sintonizado desde el principio y esta revelación no ha supuesto un aspecto negativo para continuar con su cita. Después de la confesión de Yesenia no les ha faltado tema de conversación, ya que Paula ha seguido indagando sobre el pasado de su comensal.

"Tenía muchísimas sospechas y era evidente. Me volví superloca", explicó Yesenia sobre su relación anterior. De esta manera, ha afirmado que ha tenido tres relaciones y siempre con mujeres. Por su parte, Paula ha tenido dos relaciones largas y confiesa sentirse "juzgada siempre" porque solo ha estado con hombres. "Me preguntan si estoy segura y no es algo de lo que yo dude", afirmó.

Risas, confidencias y complicidad entre las comensales

Antes de finalizar su cita, ambas enseñaron los tatuajes que tienen en su cuerpo. Un hecho que muestra que tienen algo más en común que la forma de pensar. Por ello, este encuentro estuvo llenó de risas, confidencias y complicidad ante las cámaras del programa First Dates.

La cita entre Paula y Yesenia finalizó con muy buenas sensaciones. Yesenia manifestó que tendría una segunda cita con Paula porque "le transmite tranquilidad" y sabe que puede hablar con ella de cualquier tema. Del mismo modo, Paula también decidió volver a verse con Yesenia.

