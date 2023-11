El sorprendente pasado televisivo de un concursante de 'OT 2023': participó en un popular programa de cocina

Operación Triunfo 2023 ya está en marcha. El concurso musical, que se emite en Prime Video, seleccionó el pasado lunes a los 16 concursantes que han entrado en la conocida academia e intentarán lograr hacerse un hueco en el panorama musical.

Un total de 18 concursantes lucharon en la gala 0 por entrar en la academia de OT, pero dos se quedaron a las puertas, Edu, y Lina del Sol, en lo que fue una gala frenética, presentada por Chenoa, y que contó con la cantante Anitta como jurado invitado.

Las clases han iniciado y este mismo martes Noemí Galera y Manu Guix, vestidos de repartidores de Amazon, distribuyeron los temas que los concursantes de OT 2023 defenderán en la primera gala, el próximo lunes 27 de noviembre.

Los 16 concursantes preparan ya sus temas para la Gala 1, un total de ocho dúos que prometen un programa de vértigo. Este jueves se enfrentaron ya al primer paso de micros. Todos defendieron sus canciones frente a los profesores y la directora de la academia, quienes dieron sus impresiones y destacaron los aspectos a mejorar en cada una de las actuaciones.

Pero antes hubo momento de uno de los ya famosos 'broncOT' de Noemí Galera que, en esta ocasión, advirtió a los concursantes de la importancia de aprovechar el tiempo para trabajar. "De 16:00 a 20:00 se trabaja. Me da igual haciendo el qué. A las 16:20 no quiere ver a nadie en la terraza sobando", empezó diciendo. "Es la hora que tenéis para trabajar. Luego no vengáis con que no habéis tenido tiempo...", añadió.

La faceta culinaria de Juanjo

Durante estos días, los seguidores del programa han podido conocer más de cerca a los 16 concursantes. Si algo caracteriza a todos ellos es su corta edad. Los más jóvenes, Martin y Rusala, tienen tan solo 18 años, mientras que los mayores, Omar y Ruslana, tienen 26.

Uno de los benjamines es Juanjo Bona. El triunfito, de Magallón (Zaragoza), tiene 19 años y es estudiante de Ingeniería Naval en Madrid, nada que ver con su gran sueño: ser cantante. Entre sus hobbies está la vida rural y salir de fiesta. Al concursante de OT le encantan también las jotas, el rock y los musicales. Además, toca el clarinete, hace teatro y dirige el grupo de música de su Colegio Mayor.

Actuación de Juanjo en la Gala 0 de 'Operación Triunfo'.

No es la primera vez que Juanjo participa en un concurso musical. El joven ganó Jotalent, de Aragón TV, el concurso más importante de jotas de las fiestas del Pilar durante dos años.

Pero, además de su faceta musical, el cantante tiene otra gran afición: la cocina. El joven desveló este hobby en la primera clase de inglés en grupo, en la que la profesora Jill Earnshaw les pidió que escribieran una redacción de presentación. Además de contar que suele cocinar con su abuela, Juanjo reveló que concursó en otro famoso programa con tan solo 11 años: MasterChef Junior.

Que Juanjo estuvo en Mastrechef Junior hace años ya decía yo que me sonaba su cara!!!#OTDirecto23N pic.twitter.com/oOu49kmTG8 — #OT2023 (@OT24h) November 23, 2023

"Cuando era niño estuve en un programa de televisión de cocina por un periodo muy corto de tiempo", contó. "Todos nosotros conocemos este programa, es muy famoso. Pero me echaron", añadió, sin dar el nombre del programa para evitar mencionar a la competencia.

"¿MasterChef?", le preguntó directamente la profesora de inglés después, a lo que el concursante contestó con un "sí". Sin embargo, su paso por el conocido programa de TVE fue fugaz: "Estuve en el casting y me echaron en la Gala 0. Fue una experiencia muy corta", explicó.

En concreto, Juanjo participó en la cuarta edición del concurso culinario en 2016. Sin embargo, no tuvo buena suerte y se quedó a las puertas de ser concursante oficial.

El entonces niño cocinó una ensalada de quinoa, que no cautivó al jurado del programa. "Por eso te echaron", bromeó la profesora de inglés. "Porque lo mío es cantar", contestó él.

