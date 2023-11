Mario Vaquerizo responde a todos los que le tildan de homosexual: "¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca?"

Alaska y Mario Vaquerizo han sido los últimos invitados del programa de este miércoles, Joaquín, el Novato. La pareja de artistas se ha sentado frente a Joaquín Sánchez y Susana Saborido para abordar varios temas personales sobre los que han sido cuestionados, como la orientación sexual del cantante de las Nancys Rubias.

"Yo llevo mal las críticas por el daño que puedan hacer a mi madre. Hablan sin saber y me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy. Con este comentario gratuito e hiriente en vez de hacer daño, me voy a crecer mucho más y voy a decir ahora 'mira, hijo de la gran p***, da la cara. No te bases en un anonimato porque como te vea, te arrastro'", ha asegurado Mario Vaquerizo.

En este encuentro, tanto Mario Vaquerizo como Alaska zanjaron todas las dudas sobre su matrimonio, que en varias ocasiones ha sido muy cuestionado. Por eso, Susana Saborido quiso preguntarle al artista cómo lleva las críticas en el momento individual de la entrevista.

Mario Vaquerizo junto a Susana Saborido.

Mientras tanto, Alaska mantenía una conversación de forma individual con Joaquín Sánchez. Aunque, sin duda, Mario Vaquerizo acaparaba toda la atención de los espectadores al enfrentarse a sus críticas. "En todo momento se cuestiona mi sexualidad, cuando a mí me están diciendo que yo soy maricón, si es que todos mis amigos lo son. No son gais, son maricones", ha explicado.

"Cuando están diciendo eso, a mí lo que me da rabia es que están cuestionando a mi mujer. ¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición? La estás cuestionando a ella. Por un lado, estás diciendo que es la mujer más inteligente de España, ¿pero después va a ser una tonta en casa? Eso es lo que de verdad me enerva", ha señalado.

Mario Vaquerizo no ha querido dejar pasar esta oportunidad para defenderse antes quienes le cuestionan. "Se supone que tendrían que ser más tolerantes porque yo hable en femenino y me ponga rulos como Rocío Jurado, que me encanta y me pinte", ha manifestado en su entrevista.

De esta manera, ha revelado que le "enervan" las criticas porque le "duelen" por su mujer y por su familia. "A esa gente que no le gusto por mi forma de ser, si yo no te pregunto qué piensas de mí, no me lo tienes que decir", ha subrayado.

Mario Vaquerizo y Alaska, muy vinculados a los medios

Alaska colabora en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos. Desde 2020, la artista es presentadora de Cine de barrio en La 1. Además, se ha incorporado recientemente a TardeAR y en 2022, fue la encargada de presentar las galas del Benidorm Fest junto a Inés Hernand y Rodrigo Vázquez.

Por su parte, Mario Vaquerizo también sigue activo en la televisión. El cantante fue colaborador de Pablo Motos en El Hormiguero. Además, ha participado en varios programas televisivos concediendo entrevistas, mientras sigue inmerso en su grupo las Nancys Rubias.

