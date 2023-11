Nicki Nicole desvela cómo fue su 'noche más oscura' en 'El Hormiguero': "Me hice 15 tatuajes y me dio alergia"

La cantante argentina Nicki Nicole ha pasado en la noche de este jueves por El Hormiguero. La artista se ha sentado frente a Pablo Motos para abrirse de par en par y hablar de cosas de las que no lo había hablado nunca. Una charla muy interesante y de alta intensidad que ha dejado algunas confesiones que han helado la sangre de todos sus seguidores.

Sin duda, la anécdota más comentada ha girado en torno a sus polémicos tatuajes, una gran afición de la sudamericana. De hecho, un día llegó a unir sus dos pasiones, la música y el decoro de su piel. Para promocionar su último álbum decidió tatuarse en directo. La cantante ha recordado cómo intentó fingir que no estaba sufriendo ningún dolor.

"Me lo tatuaron en vivo y yo fingiendo que no dolía". Una ocurrencia que le llegó tras una prueba de sonido que sin duda terminó de la forma más peculiar posible. A pesar de ese sufrimiento, asegura que se queda con la experiencia: "No sé si lo volvería a hacer pero es una experiencia linda".

La noche más oscura de Nicki Nicole: 15 tatuajes en Brasil

Las anécdotas e historias de Nicki Nicole con los tatuajes son casi infinitas. De hecho, el hacerse un diseño en su piel en mitad de la grabación y de la promoción de su último álbum no ha sido su mayor locura. Todo arrancó con la primera vez que decidió tatuarse.

Aunque a muchas personas les cuesta dar el paso, para Nicki Nicole lo de tatuarse va en su ADN. La tinta corría por sus venas incluso antes de iniciarse. Y el estreno le llegó con un tatuaje en su cuello, un sitio bastante peculiar para empezar. Tenía solo 18 años y su único propósito es que no se lo viera su madre, por eso eligió esa zona.

[Alfonso Guerra y el humor con "homosexuales y enanos": sus declaraciones que han causado revuelo]

Sin embargo, su mayor problema, y seguramente una de sus mayores locuras, llegó con el tatuaje de una serpiente de color rojo que lleva en su antebrazo. Sin duda alguna, fue con el que peor lo pasó y no solo por el dolor. La cantante argentina tuvo la mala suerte de que le dio una reacción alérgica.

No obstante, lo más llamativo de todo es cómo se le complicó esa noche y es que la decoración de su cuerpo se le fue prácticamente de las manos: "El problema es que esa noche en Brasil me hice quince más". Una auténtica locura que provocó que Nicki marcara su piel para siempre sin que hubiera vuelta atrás. Esta anécdota, de la que ha hablado en El Hormiguero, ha dejado a los fans que no la conocían sin aliento. Por ello, acto seguido han incendiado las redes sociales comentando la locura de la estrella de la música.

Nicole ha visitado el espacio de Antena 3 para presentar su último tema, Enamórate, una rompedora colaboración con Bad Gyal con la que ya se acerca a los dos millones de reproducciones en YouTube.

Nicki, actual pareja de otro de los artistas del momento como es el mexicano Peso Pluma, ha revelado que aquella noche de locura y sus 15 tatuajes llegaron porque se dio cuenta de que los que ya llevaba en sus antebrazos no combinaban el uno con el otro, así que decidió mejorar su obra. Ahora, cada uno le evoca a un recuerdo de su trayectoria. Así ha sido el tercer paso de Nicki Nicole por el programa de Pablo Motos.

Sigue los temas que te interesan